Son Dakika Haberleri: Tuvaletinizden Daha Pis Ama Her Gün Kullandığınız 12 Nesne

Tuvaletinizden Daha Pis Ama Her Gün Kullandığınız 12 Nesne

47 dakika önce

Evde masaya toz konsa hemen temizleyenler, çatallarını defalarca yıkayanlar, tshirt aldığında yıkamadan giymeyenler nasılsınız? Peki dışarı çıktığınızda durum nasıl? Yine temizlik konusunda titiz davranmaya devam edin ama şu konuları da atlamayın çünkü bu eşyalar ve yerler resmen tuvaletten berbat.

Tuvaletinizden Daha Pis Ama Her Gün Kullandığınız 12 Nesne, System.String[]
Evde masaya toz konsa hemen temizleyenler, çatallarını defalarca yıkayanlar, tshirt aldığında yıkamadan giymeyenler nasılsınız? Peki dışarı çıktığınızda durum nasıl? Yine temizlik konusunda titiz davranmaya devam edin ama şu konuları da atlamayın çünkü bu eşyalar ve yerler resmen tuvaletten berbat.

1- Hemen hemen her buzdolabında E.Coli bakterisi var.



2- Dışarıda kolanıza atılan buzların %70'i pis



3- Cep telefonunuzun yüzeyi bakteriden geçilmiyor.



4- Çantanızı koyduğunuz yerlerin sağlıklı olduğunu düşünüyorsanız cıks. O çanta da artık kirli 

5- Çevreci poşetler bir noktadan sonra kir yuvası oluyor.



6- Halınız ah o halınız var ya tuvaletinizden 4000 kat daha kirli



7- Klavyeler tam bir pislik yuvası oluyor. Bilen bilir içinden simit susamı bile çıkıyor.



8- Kumanda elden ele geziyor. Ha aferin onu sarıyorsunuz ya temiz oluyor değil mi

9- Metresiniz ahasdhkajshdaskdh evet metresiniz 10 sene sonra ölü hücre ülkesine dönüşüyor. Ha siz de dönüşüyorsunuz aslında ama size bir şey olmaz.



10- Ofiste hanım teyze gelip siliyor değil mi masanızı ama gel gör ki orayı silmeden önce 500 yeri daha sildi.



11- Restoran menüleri

12- Bunu aslında iyi biliyorsunuz. Dünyadaki en kirli şey para elbette



Elden ele uzatmaya ara vermek lazım.
Kaynak: TheGeyik

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:45 

Kültür Sanat
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