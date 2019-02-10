Tuvaletinizden Daha Pis Ama Her Gün Kullandığınız 12 Nesne

Evde masaya toz konsa hemen temizleyenler, çatallarını defalarca yıkayanlar, tshirt aldığında yıkamadan giymeyenler nasılsınız? Peki dışarı çıktığınızda durum nasıl? Yine temizlik konusunda titiz davranmaya devam edin ama şu konuları da atlamayın çünkü bu eşyalar ve yerler resmen tuvaletten berbat.1- Hemen hemen her buzdolabında E.Coli bakterisi var.2- Dışarıda kolanıza atılan buzların %70'i pis3- Cep telefonunuzun yüzeyi bakteriden geçilmiyor.4- Çantanızı koyduğunuz yerlerin sağlıklı olduğunu düşünüyorsanız cıks. O çanta da artık kirli5- Çevreci poşetler bir noktadan sonra kir yuvası oluyor.6- Halınız ah o halınız var ya tuvaletinizden 4000 kat daha kirli7- Klavyeler tam bir pislik yuvası oluyor. Bilen bilir içinden simit susamı bile çıkıyor.8- Kumanda elden ele geziyor. Ha aferin onu sarıyorsunuz ya temiz oluyor değil mi9- Metresiniz ahasdhkajshdaskdh evet metresiniz 10 sene sonra ölü hücre ülkesine dönüşüyor. Ha siz de dönüşüyorsunuz aslında ama size bir şey olmaz.10- Ofiste hanım teyze gelip siliyor değil mi masanızı ama gel gör ki orayı silmeden önce 500 yeri daha sildi.11- Restoran menüleri12- Bunu aslında iyi biliyorsunuz. Dünyadaki en kirli şey para elbetteElden ele uzatmaya ara vermek lazım.