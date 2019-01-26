Son Dakika Haberleri: Tuvalette 7 Polis Kurşununa Takipsizlik

Tuvalette 7 Polis Kurşununa Takipsizlik

2 saat önce

ALMANYA'nın Darmstadt yakınlarındaki Heppenheim kasabasında yaşayan Ferhat Durna, geçen yaz gittiği bir kafeteryanın tuvaletinden uzun süre çıkmayınca, kafeterya çalışanları polise haber vermişti.

Tuvalette 7 Polis Kurşununa Takipsizlik, System.String[]
ALMANYA'nın Darmstadt yakınlarındaki Heppenheim kasabasında yaşayan Ferhat Durna, geçen yaz gittiği bir kafeteryanın tuvaletinden uzun süre çıkmayınca, kafeterya çalışanları polise haber vermişti. Polisin ikazlarına rağmen tuvalette bir süre daha kalan iki çocuk babası Durna, daha sonra elinde tornavida ve jiletle dışarı çıkmıştı. Polis Durna'yı 7 kurşunla vurarak ağır yaralamıştı. Elindeki jilet ve tornavidayla kimseye zarar vermek istemediğini buna rağmen polislerin üzerine kurşun yağdırdığını ileri süren Durna polislerden, polisler ise Durna'dan şikayetçi olmuştu.

GÖREVİNİ YAPTILAR

Ancak savcılık soruşturmasında çok sayıda görgü tanığı Durna'nın beyanlarının tersine ifade vermişti. Tanıklar Durna'nın polisin tüm uyarılarına rağmen elindeki jilet ve tornavidayı atmadığını, polise saldırmak istediği yönünde beyanda bulundular. Savcı da bu ifadeler üzerine polisin yasalar çerçevesinde görevini yaptığına karar verip, dosyayı kapattı. Polislerin Ferhat Durna hakkındaki şikayetini de inceleyen savcı, Durna'nın ağır yaralandığı, kimseye zarar vermediği ve kısıtlı oranda suç oluştuğunu kanaat getirerek iddianame hazırlamaya gerek görmekdi. Böylece olayla ilgili polisler ve Ferhat Durna hakkında dava açılmayacak.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:23 

Polis, Güncel
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