Tuvalette Cep Telefonu Kullanınca Bakın Neler Oluyor?
46 dakika önce
Tuvalette gazete ve dergi okumak belki de çocukluktan kalma alışkanlıkla yaptığımız bir şey. Cep telefonlarının henüz akıllı olmadığı zamanlarda tuvalette geçen süreyi eğlenceli kılmanın yolu dergi okumaktı.
Tuvalette gazete ve dergi okumak belki de çocukluktan kalma alışkanlıkla yaptığımız bir şey. Cep telefonlarının henüz akıllı olmadığı zamanlarda tuvalette geçen süreyi eğlenceli kılmanın yolu dergi okumaktı. Sonra zaman değişti ve Steve Jobs
'ın dediği gibi "Devrim niteliğinde bir cihaz çıktı ve her şeyi değiştirdi." Bugün artık tuvalette instagram gönderilerine bakarken zamanı unutmak son derece sıradan bir durum. Amerikalı bir internet sağlayıcının 2015 yılında yaptığı ankete göre 10 kişiden 9'u tuvalette telefona bakıyor. Eğer siz de bu 9 kişiden biriyseniz ne ile karşı karşıya olduğunuzu bilmeniz sağlık açısından faydalı olabilir. İşte tuvalette telefon kullanmanın zararları:
1. Mikrop taşır
2. Hemoroide neden olur
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:44 Kaynak: Youtube
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