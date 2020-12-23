Tuvalette doğurduğu bebeğini çöpe atan anne ve erkek arkadaşı gözaltında (5) - Son Dakika

Tuvalette doğurduğu bebeğini çöpe atan anne ve erkek arkadaşı gözaltında (5)
23.12.2020 21:47
ANNE TUTUKLANDIÇanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde, ailesiyle birlikte yaşadığı evlerinin tuvaletinde dünyaya getirdiği bebeği çöp konteynerine atarak ölüme terk eden Ezgi Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ANNE TUTUKLANDI
Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde, ailesiyle birlikte yaşadığı evlerinin tuvaletinde dünyaya getirdiği bebeği çöp konteynerine atarak ölüme terk eden Ezgi Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Erkek arkadaşı Mustafa P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ezgi Ç.'nin annesi D.Ç. ve babası A.Ç. ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kaldı.
Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,
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