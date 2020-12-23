Tuvalette doğurduğu bebeğini çöpe atan anne ve erkek arkadaşı gözaltında (5) - Son Dakika

Tuvalette doğurduğu bebeğini çöpe atan anne ve erkek arkadaşı gözaltında (5)

23.12.2020 21:47
Tuvalette doğurduğu bebeğini çöpe atan anne ve erkek arkadaşı gözaltında (5), System.String[]

ANNE TUTUKLANDIÇanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde, ailesiyle birlikte yaşadığı evlerinin tuvaletinde dünyaya getirdiği bebeği çöp konteynerine atarak ölüme terk eden Ezgi Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ANNE TUTUKLANDI

Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde, ailesiyle birlikte yaşadığı evlerinin tuvaletinde dünyaya getirdiği bebeği çöp konteynerine atarak ölüme terk eden Ezgi Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Erkek arkadaşı Mustafa P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ezgi Ç.'nin annesi D.Ç. ve babası A.Ç. ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kaldı.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,


Tuvalette doğurduğu bebeğini çöpe atan anne ve erkek arkadaşı gözaltında (5)

Çanakkale, Erkek, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tuvalette doğurduğu bebeğini çöpe atan anne ve erkek arkadaşı gözaltında (5) - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kız arkadaşının telefonuna gelen mesajı görünce dehşet saçtı! Kuyruk sokumu kemiğini kırdı WhatsApp bu telefonlarda çalışmayacak! Liste belli oldu Son Dakika: Fenerbahçe, evinde Başakşehir'i geriden gelerek 4-1 yendi F.Bahçe-Başakşehir maçında hakemin verdiği karar sosyal medyada infial yarattı Son Dakika: Türkiye'de 23 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 259 kişi vefat etti, 19 bin 650 yeni vaka tespit edildi Merve Boluğur Youtube kanalından ilk videosunu yayınladı, tavsiyeleriyle alay konusu oldu Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'nın ifadesi ortaya çıktı: Bakla odunu tehdit değil, ikaz mahiyetinde Her yerde aranan liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu
Başakşehir Başkanı Gümüşdağ hakeme ateş püskürdü: Şahsiyetliyse bu gece uyku uyuyamaz Başakşehir Başkanı Gümüşdağ hakeme ateş püskürdü: Şahsiyetliyse bu gece uyku uyuyamaz         
21:45
Duygu Özaslan, kısacık elbisesiyle poz verip takipçilerini mest etti Duygu Özaslan, kısacık elbisesiyle poz verip takipçilerini mest etti         
21:31
Rıdvan Dilmen'den hakeme ağır eleştiri: Maçı Başakşehir'den alıp F.Bahçe'ye verdi Rıdvan Dilmen'den hakeme ağır eleştiri: Maçı Başakşehir'den alıp F.Bahçe'ye verdi         
21:28
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Türkçe Kur'an fetvası: Tercümesi Kur'an hükmünde değildir Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Türkçe Kur'an fetvası: Tercümesi Kur'an hükmünde değildir         
20:42
Oyuncu Balamir Emrem, trafik kazasında ölen meslektaşı ve arkadaşı Arda Öziri'nin nişanlısıyla evlendi Oyuncu Balamir Emrem, trafik kazasında ölen meslektaşı ve arkadaşı Arda Öziri'nin nişanlısıyla evlendi         
20:13
Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi uyarısı: Eli kulağında, 7,2'lik bir deprem olacak Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi uyarısı: Eli kulağında, 7,2'lik bir deprem olacak         
19:24
Fenomenler zıvanadan çıktı! Yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı Fenomenler zıvanadan çıktı! Yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı         
18:43
Cem Uzan'ın 'ittifak' açıklaması sosyal medyada gündem oldu Cem Uzan'ın 'ittifak' açıklaması sosyal medyada gündem oldu         
17:08
Eşiyle ilişkisi olan adamı önce dövüp sonra çıplak dolaştırmıştı! İfadeleri ortaya çıktı Eşiyle ilişkisi olan adamı önce dövüp sonra çıplak dolaştırmıştı! İfadeleri ortaya çıktı         
15:51
Pınar'ın katledildiği evdeki keşifte kahreden detay! Nasıl yaktığını anlatması için varil getirildi Pınar'ın katledildiği evdeki keşifte kahreden detay! Nasıl yaktığını anlatması için varil getirildi         
15:19
Son Dakika! Erdoğan'dan Son Dakika! Erdoğan'dan "Gönlünüzden geçen asgari ücret nedir?" sorusuna yanıt: Belli bir yere gelsin, cevap vereceğiz         
13:25
Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Şahin'in kendi aşısını yaptırması yasak! Türk mucit nedenini açıkladı Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Şahin'in kendi aşısını yaptırması yasak! Türk mucit nedenini açıkladı         
12:06
Egzoz muayene denetiminde yeni dönem: EGEDES 81 ilde devreye giriyor Egzoz muayene denetiminde yeni dönem: EGEDES 81 ilde devreye giriyor         
11:58
Eski eşini ormanda boğazını kesip öldürmüştü: Bana öyle bir söz söyledi ki cinnet getirdim Eski eşini ormanda boğazını kesip öldürmüştü: Bana öyle bir söz söyledi ki cinnet getirdim         
11:39
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun TikTok fenomenini tehdit etti: Seni de öldüreceğim Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun TikTok fenomenini tehdit etti: Seni de öldüreceğim         
11:05
Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi         
10:03
Semih Öztürk, eşi Kurretülayn Matur'un uzun aşk mesajına verdiği yanıtla herkesi şaşırttı Semih Öztürk, eşi Kurretülayn Matur'un uzun aşk mesajına verdiği yanıtla herkesi şaşırttı         
23:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2020 21:57:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tuvalette doğurduğu bebeğini çöpe atan anne ve erkek arkadaşı gözaltında (5) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei