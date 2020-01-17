Tuvalette ölü bulunan bebeğin annesi adliyede - Son Dakika
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Tuvalette ölü bulunan bebeğin annesi adliyede

6 saat önce

İZMİR'in Torbalı ilçesindeki, devlet hastanesinin tuvaletinde dünyaya getirdiği bebeği, ölü olarak bırakıp kaçan A.K. (19), hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tuvalette ölü bulunan bebeğin annesi adliyede, System.String[]

İZMİR'in Torbalı ilçesindeki, devlet hastanesinin tuvaletinde dünyaya getirdiği bebeği, ölü olarak bırakıp kaçan A.K. (19), hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi.

Torbalı Devlet Hastanesi'ndeki kadınlar tuvaletinde, 15 Ocak günü, saat 12.30 sıralarında, temizlik görevlileri tarafından yeni doğan bir bebek, ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kız bebeğin göbek bağının üzerinde olmasından yeni dünyaya geldiğini belirledi. Bebeğin cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarından, bebeği, A.K.'nin hastane tuvaletinde dünyaya getirdiği belirlendi.

A.K., aynı günün akşamında, Torbalı'daki evinde gözaltına alındı. Nişanlı olduğu öğrenilen A.K., hijyenik olmayan ortamda doğum yaptığı için tedbir amacıyla Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Tedavisi tamamlanan A.K., bugün önce ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. İfadesi alındıktan sonra da adliyeye sevk edildi.

Bebeğin ölü mü doğduğu yoksa doğumdan sonra mı yaşamını yitirdiği, yapılacak otopsi ile belirlenecek.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:19 Kaynak: DHA
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