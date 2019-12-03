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Tuvalette yaralı bulundu

6 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde evinin tuvaletinde yaralı halde bulunan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde evinin tuvaletinde yaralı halde bulunan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Sağlamtaş Mahallesi'nde 83 yaşındaki Şevket Gider, yakınları tarafından evinin tuvaletinde yaralı halde bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam daha sonra Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şevket Gider, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili savcı ve jandarma tarafından inceleme yapıldı.


Kalp rahatsızlığı olduğu belirtilen yaşlı adamın, düşerek yaralanmış olabileceği üzerinde duruluyor. - TEKİRDAĞ

Sağlamtaş, Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:31 Kaynak: İHA
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