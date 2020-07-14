Tuvaletteki 'bomba notu' yüzünden Ryanair uçağı Londra'ya zorunlu iniş yaptı - Son Dakika

Tuvaletteki 'bomba notu' yüzünden Ryanair uçağı Londra'ya zorunlu iniş yaptı

Krakow-Dublin seferini yapan bir uçak, tuvalette bulunan "bomba notu" nedeniyle Londra'daki Stanstead Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

Krakow-Dublin seferini yapan bir uçak, tuvalette bulunan "bomba notu" nedeniyle Londra'daki Stanstead Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

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Polonya'dan İrlanda'ya uçan Ryanair uçağı, Essex kenti polis ekipleri tarafından incelemeye alındı.

Yerel saatle 18: 40'da Stanstead'e inen uçağa Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı iki Typhoon jeti eşlik etti.

Ryanair'den bir sözcü, "Uçak normal iniş yaptı, ama yolcuların güvenli inişi için uzak bir köşeye çekildi" dedi.

Sözcü, "Britanya polisi uçağı ve yolcuları kontrol ediyor ve ne zaman başka bir uçakla Dublin'e seyahate devam edeceğine karar verecek" diye konuştu.

Essex polisi ise "Tüm yolcuları güvenli bir şekilde uçaktan indirdik. Uçak Stanstead'de izole bir alanda bekletiliyor, soruşturmamız devam ediyor" diye açıklama yaptı.

Londra, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 00:07 

Son Dakika Dünya Tuvaletteki 'bomba notu' yüzünden Ryanair uçağı Londra'ya zorunlu iniş yaptı - Son Dakika Dünya
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