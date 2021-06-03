Tuvana Türkay, Londra'da açtığı oyunculuk okulu için İngiltere'ye gidiyor

Her yeri afişlerle süslediler! Bir kentte Erdoğan'ın vereceği müjdenin telaşı yaşanıyor

Star TV ekranında yayınlanan Kağıt Ev dizisinde başrol oynayan Tuvana Türkay, geçtiğimi sene Londra'da oyunculuk eğitimi veren bir okul açmıştı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı okulunu kapatmak zorunda kalan oyuncu, 1 yıllık aranın ardından yeniden açılış yapıyor.

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Dizi Doktor'unun haberine göre; Londra'da pandemi koşullarının normalleşmesiyle Tuvana'nın oyunculuk okulu da 15 Temmuz'dan itibaren eğitim vermeye başlayacak. Tuvana Türkay, yoğun talep üzerine önümüzdeki günlerde Londra'ya gidecek. Oyuncu, büyük ilgi gören okulu için kayıtları da şimdiden almaya başladı.