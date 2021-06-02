Tuvana Türkay Londra'da oyunculuk eğitimi verecek

Güzel oyuncu Tuvana Türkay, bir yıl önce Londra'da North Finchley'de "T'acTing Talent Studio" adıyla bir oyunculuk okulu kurmuştu. Burada yaşayan hayranlarından yoğun ilgi gören Türkay, pandeminin araya girmesiyle okulunun kapısına kilit vurup İstanbul'a dönmüştü. Londra'da hayatın normale dönmesiyle Tuvana Türkay da okulunun kapılarını yeniden açıyor. Pandemi sürecinde İngiltere'deki hayranlarının mail bombardımanına tutulan Türkay, yoğun talep üzerine önümüzdeki günlerde Londra'ya uçacak. Kayıt almaya başlayan okul, 15 Temmuz'dan itibaren eğitime kaldığı yerden devam edecek.

Venedik Bienali'ne gidiyor

Bugüne kadar tablolarını New York, Miami, Roma ve Londra gibi dünyanın farklı sanat başkentlerinde sergileyen çağdaş sanatçı Laura Margarita, Venedik Bienali'nden davet aldı! 59. Venedik Bienali'nde eserlerini sergileyecek olan cemiyetin ünlü ismi, davetten büyük mutluluk duymuş.

Ancak bu yıl mayısta yapılması planlanan bienal, pandemi nedeniyle bir yıl ertelenmiş. Nisan 2022'de yapılacak olan 59. Venedik Bienali'ne şimdiden hazırlanmaya başlayan başarılı sanatçıyı ben de kutluyorum.

Babasından aldığı ilhamla kitap yazacak

Cemiyetin ünlü ismi Zeynep Selvili, geçtiğimiz şubat ayında babası Haluk Selvili'yi uzun süren bir kanser mücadelesinden sonra kaybetmişti. Yaklaşık bir yıl babasının hastalığı sürecinde onun yanında İzmir'de olan Selvili, bu süreci yoğun duygusal gelgitler şeklinde yaşamıştı. Uzman psikolog olan Zeynep Selvili, babasıyla geçirdiği ilham verici bu süreci kaleme alarak kitaplaştırmak istiyormuş.

Daha önce "Pembe Fili Düşünme" adında bir kitap çıkaran cemiyetin ünlü ismi, duygularını bir süre demlendirdikten sonra kitaplaştıracakmış.

Tekneye paket servisi başladı

Lucca'nın patronu Cem Mirap, İlker Baydar ile geçen eylül ayında Yemeksepeti'ne lüks bir alternatif kurmuştu; Fuudy... Tıpkı Yemeksepeti gibi Fuudy de evlere yemek servisini yapıyor, ancak bünyesinde sadece Sunset, Morini, Divan gibi lüks restoranlar var.

Fuudy yaz için Bodrum'a indi ve teknelere paket servisine başladı. Aplikasyondan yemek siparişini veren tekne sakinleri, bulundukları konumu bildiriyor ve dakikalar içinde zodyak botlarla yemeğine kavuşuyor!