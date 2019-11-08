TÜVASAŞ Genel Müdür Yardımcılığı'na Kozallık getirildi

Türkiye Vagon Sanayi AŞ (TÜVASAŞ) Genel Müdür Yardımcılığı'na Ali Kozallık atandı.

TÜVASAŞ'tan yapılan açıklamada, kurum içinde yeni atamaların yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada buna göre, daha önce Mali İşler Daire Başkanlığını yürüten Kozallık'ın, idari işlerden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevine getirildiği belirtildi.