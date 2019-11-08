Son Dakika Haberleri: TÜVASAŞ Genel Müdür Yardımcılığı'na Kozallık getirildi
Son Dakika Güncel TÜVASAŞ Genel Müdür Yardımcılığı'na Kozallık getirildi

TÜVASAŞ Genel Müdür Yardımcılığı'na Kozallık getirildi

6 saat önce

Türkiye Vagon Sanayi AŞ (TÜVASAŞ) Genel Müdür Yardımcılığı'na Ali Kozallık atandı.

TÜVASAŞ Genel Müdür Yardımcılığı'na Kozallık getirildi, System.String[]

Türkiye Vagon Sanayi AŞ (TÜVASAŞ) Genel Müdür Yardımcılığı'na Ali Kozallık atandı.

TÜVASAŞ'tan yapılan açıklamada, kurum içinde yeni atamaların yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada buna göre, daha önce Mali İşler Daire Başkanlığını yürüten Kozallık'ın, idari işlerden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevine getirildiği belirtildi.

Türkiye, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:15 Kaynak: AA
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