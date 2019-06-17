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TÜVASAŞ'ın Alüminyum Gövde Üretim Fabrikası açılıyor

1 saat önce

Türkiye Vagon Sanayi AŞ, Türkiye'nin demir yolu sektöründe ihtiyacı olan alüminyum gövdeli metro ve tramvayların üretileceği fabrikayı 19 Haziran'da hizmete alacak.

TÜVASAŞ'ın Alüminyum Gövde Üretim Fabrikası açılıyor, System.String[]
Türkiye Vagon Sanayi AŞ, Türkiye'nin demir yolu sektöründe ihtiyacı olan alüminyum gövdeli metro ve tramvayların üretileceği fabrikayı 19 Haziran'da hizmete alacak.
TÜVASAŞ bünyesinde Adapazarı ilçesindeki yerleşke içerisinde yapımı tamamlanan fabrikada, demir yolu sektörünün ihtiyaçlarına cevap verecek üretimler gerçekleştirilecek.
Alüminyum gövdeli konvansiyonel ve hızlı tren setleri ile yerel yönetim ve belediyelerin ihtiyaç duyduğu metro ve tramvay araçlarının yerli ve milli imkanlarla üretileceği fabrika, aynı zamanda yeni istihdamlar oluşturacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımı beklenen açılış töreni, 19 Haziran Çarşamba günü saat 14.30'ta düzenlenecek.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:31 Kaynak: AA
Türkiye
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