Son Dakika Haberleri: TÜVASAŞ İSO 500'e girdi
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TÜVASAŞ İSO 500'e girdi

16 dakika önce

Türkiye Vagon Sanayi AŞ (TÜVASAŞ), İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) "Türkiye'nin ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması"nda yer aldı.

TÜVASAŞ İSO 500'e girdi, System.String[]
Türkiye Vagon Sanayi AŞ (TÜVASAŞ), İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) "Türkiye'nin ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması"nda yer aldı.
Açıklanan sonuçlarına göre, ilk 500 şirket içerisindeki kamu kurum ve kuruluşları arasında TÜVASAŞ, 9. sırada yer aldı.
Genel sıralamada 425. sırada bulunan TÜVASAŞ, Sakarya'dan listeye giren tek kamu kuruluşu oldu.
TÜVASAŞ, geçen yıl yaptığı üretimlerden net 488 milyon 178 bin 409 liralık gelir elde etti.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:25 Kaynak: AA
Türkiye, İstanbul Sanayi Odası, Ekonomi
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