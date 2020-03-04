Son Dakika › Ekonomi › TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ kapatıldı TÜRASAŞ Kuruldu - Son Dakika Ekonomi
TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ kapatıldı TÜRASAŞ Kuruldu
12 dakika önce
TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ, "Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş." adı altında birleştirilerek tek bir şirkete dönüştürüldü.
TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ, "Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş." adı altında birleştirilerek tek bir şirkete dönüştürüldü. Şirket kısaltması TÜRASAŞ olarak belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:03
Son Dakika İkinci el telefon alım satımında yeni dönem! Kayıt sistemi geliyor Bosch, Türkiye anlaşmazlığı yüzünden Profilo'ya 67 milyon lira ödeyecek Yunanistan'dan küstah iddia: Türkiye, Yunan askerinin mültecileri yaraladığına dair yalan haber yapıyor Suudi general yaptığı tespitle alay konusu oldu: Erdoğan, koronavirüsü Arabistan'a yaymaya çalışıyor