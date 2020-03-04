TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ kapatıldı TÜRASAŞ Kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ kapatıldı TÜRASAŞ Kuruldu - Son Dakika Ekonomi

TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ kapatıldı TÜRASAŞ Kuruldu

12 dakika önce

TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ, "Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş." adı altında birleştirilerek tek bir şirkete dönüştürüldü.

TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ kapatıldı TÜRASAŞ Kuruldu, System.String[]

TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ, "Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş." adı altında birleştirilerek tek bir şirkete dönüştürüldü. Şirket kısaltması TÜRASAŞ olarak belirlendi.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:03 
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