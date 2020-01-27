TÜVASAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kocaarslan:

Türkiye Vagon Sanayi AŞ (TÜVASAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İlhan Kocaarslan, "Milli trenimiz artık meydana çıktı" ifadesini kullandı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (BTSO) yapılan açıklamaya göre, odanın hizmet binasında "Bursa Raylı Sistemler Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Çalıştaya katılan TÜVASAŞ Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Kocaarslan, burada yaptığı konuşmada, tedarikçilerle buluşmak üzere Bursa'ya geldiklerini belirtti.

Kurumunun Bursa'da son 5 yılda 20 şirketle çalıştığını vurgulayan Kocaarslan, "Özellikle yolcu taşıyan tüm sistemlerin hepsini yapan bir kuruluşuz. Alüminyum gövde fabrikamızın da 2019'da devreye alınmasıyla fabrika sayımız 6'ya yükseldi. Artık kurumumuz kabuğunu kırdı. Kendi araçlarını üreten bir şirket olmak için teknoloji ağırlıklı bir dönüşüm hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kacaarslan, milli tren projesine değinerek, şunları kaydetti:

"Milli trenimiz artık meydana çıktı. Bir araç inmek üzere. Her şeyi bitti. Motoru ve kliması takıldı. İkinci aracın giydirmesi, yüzde 60 seviyesinde. Üçüncü araç da boyadan çıkıyor. Dördüncü aracımız ise şu anda imalatta. Beşinci aracımızın da çalışmaları devam ediyor. Bir set haline getirdiğimizde raylara indireceğiz. Seri üretim hatları kurduk. Her şey, tamam. İçinde 40 kilometre kablosu olan, onlarca kontrol sistemleri bulunan 25 metre uzunluğunda devasa bir araç ortaya çıkıyor. Yerli şirketleri bu sektöre kazandırmak istiyoruz. "

Konuşmanın ardından çalıştay, ikili iş görüşmeleriyle devam etti.

Programa, BTSO Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) Genel Müdürü Mustafa Hatipoğlu, TÜVASAŞ, ASELSAN ve Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) uzmanları ile firma temsilcileri katıldı.