Muayeneye götürdüğü aracını 110 bin TL masrafla geri alınca, mahkemeye koştu - Son Dakika

Muayeneye götürdüğü aracını 110 bin TL masrafla geri alınca, mahkemeye koştu

Muayeneye götürdüğü aracını 110 bin TL masrafla geri alınca, mahkemeye koştu
Son Güncelleme: 01.10.2023 11:00

Büyükçekmece'de bulunan TÜVTÜRK araç muayene istasyonuna aracını götüren Halil Çeribaş, otomobilindeki vitesin yanlış atılması sonucu 110 bin TL zarar meydana geldiğini öne sürdü. Çeribaş, ileriye doğru hareket etmeyen aracının bu şekilde muayeneden geçtiğini de söyleyerek, hukuki süreç başlattığını belirtti.

Bağcılar'da yaşayan Halil Çeribaş iddiaya göre, tüm bakımlarını yaptığı aracını 25 Eylül'de Büyükçekmece Mimarsinan Mahallesi'ndeki TÜVTÜRK araç muayene istasyonuna götürdü. Burada yapılan işlemlerin ardından aracının ileri doğru hareket etmediğini fark eden Çeribaş, durumu yetkililere danıştı. Yetkililer, Çeribaş'a 'sosyal medyadan bakarak aracın aküsünün sökülmesini ve buradan yapılacak işlemlerle çalışacağını' söyledi. Bunun üzerine sürücü, araç muayene istasyonu çağrı merkezini aradı ancak muhatap bulamadı. Halil Çeribaş, Bağcılar'dan götürdüğü aracını sonraki gün çekici yardımıyla tekrar getirdi. İleriye doğru hareket etmediği halde muayeden geçen araçta yapılan incelemede şanzıman arızası nedeniyle yaklaşık 110 bin TL hasar olduğu belirlendi. Karşısında muhatap bulamayan Çeribaş, firma hakkında şikayette bulundu.

Sağlam muayeneye soktuğu aracını 110 bin TL hasarlı olarak geri aldı

"TÜM BAKIMLARINI YAPMIŞTIM"

Konuya ilişkin açıklama yapan Halil Çeribaş, "Daha önce almış olduğum randevuya gitmek üzere evimden çıkarak Büyükçekmece Mimar Sinan İstasyonu'na gittim. Orada arabamı kanala sokarken ileri doğru hareketlerde herhangi bir sıkıntı yoktu. Her vatandaş gibi daha önce arabamı muayene istasyonuna sokmadan arabanın tüm bakımlarını da yapmıştım ve bunlar da kayıtlı. Aracımı oradaki personele teslim ettiğimde aracımı sürerek ileri doğru hareket ettirerek ikinci kanaldaki istasyona soktuğunu görüyorum. Daha sonra benim arkada beklemem gerektiğini söylüyorlar. Ben arkada beklemeye gidiyorum. Burası kapalı bir kutu. Arabamı göremiyorum. Gördüğümde iterek muayenesinin devam ettiğini görmekteyim. Ben arabamda herhangi bir sorunun çıkacağını düşünmediğim için herhalde yeni düzenleme bu şekilde diye. Daha sonra bana araba çıktığında hasarlı geri veriliyor. Arabamın muayeneden geçtiğini söylüyor ve arabamı geri gidiyor ama arabamın ileri doğru hareket etmediğini söylüyorlar" dedi.

Sağlam muayeneye soktuğu aracını 110 bin TL hasarlı olarak geri aldı

"MİNİMUM 110 BİN TL ZARAR VAR"

Arabasını sağlam teslim ettiğini ileri süren ve herhangi bir muhatap bulamadığını belirten Çeribaş, "Arabamın istasyonda vitesinin yanlış atılma sonucu, yanlış ileri geri hareketler sonucu bozulduğunu düşünüyorum. Daha önce böyle bir sorunla karşılaşmıyordum. Benim arabamın kilometresi düşük, yaşına göre genç bir araba. Herhangi bir sıkıntı yoktu. Personel ilk hareket halindeyken de herhangi bir sıkıntı yok. Ama daha sonra araba ileriye doğru hareket etmiyor. Öncesinde hemen çalışıyordu araba. Şu an arabamda ileri doğru hareket etmeme sorunu var. Geri doğru hareket ediyor. Bunu ustalara sorduğumda, yanlış müdahale sonucunda şanzımanın bozulmuş olduğunu söylemekteler. Arabamda sorduğumda minimum 110-120-130 bin TL bir zarar var ve artan bir fiyat grafiğiyle karşılamaktayım. Ben de bu sorunun giderilmesi için hukuki süreci başlatmak durumunda kaldım. Arabamın bu şekilde muayeneden nasıl geçtiği beni şaşırtıyor. Sorunsuz bir şekilde muayeneden geçti" diye konuştu.

Sağlam muayeneye soktuğu aracını 110 bin TL hasarlı olarak geri aldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Otomobil Muayeneye götürdüğü aracını 110 bin TL masrafla geri alınca, mahkemeye koştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muayeneye götürdüğü aracını 110 bin TL masrafla geri alınca, mahkemeye koştu - Son Dakika
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