Son Dakika Haberleri: TÜVTÜRK Klasik Otomobil Festival'ine katıldı
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TÜVTÜRK Klasik Otomobil Festival'ine katıldı

13 dakika önce

Bu kapsamda TÜVTÜRK'ün son durağı Uluslararası Klasik Araç Festivali oldu. Otomobil tutkunları ile klasik araç muayenesi hakkında bilgiler paylaşıldı.

TÜVTÜRK Klasik Otomobil Festival'ine katıldı, System.String[]

TÜVTÜRK, otomobil severler ile her platformda buluşup araç muayene konusunda bilgilendirmeye devam ediyor.

2. Uluslararası İstanbul Klasik Araç Festivali 28-30 Haziran tarihleri arasında İstanbul TÜYAP'ta gerçekleştirildi. Dönemlerine damgalarını vurmuş, günümüzün klasikleşmiş araçlarını, tutkunlarıyla buluşturan festivalde TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları da yer aldı.

Gezici istasyon ile fuara katılan TÜVTÜRK, festivalde katılımcılara, özellikle klasik otomobillerin muayene süreci, kuralları ve resmi yönetmelikler konusunda bilgi verdi. Ayrıca TÜVTÜRK'ün Orient Ralli Takımıyla özdeşleşen 1974 model Triumph Spitfire Roadster Klasik aracı standında sergilendi.

Organizasyonun panel bölümünde ise TÜVTÜRK klasik araç muayenesi hakkında bilgilendirme sunumu yaptı. Klasik otomobillerin bakımlarının düzenli yapıldığı sürece günümüzde de rahatlıkla kullanabileceği vurgulandı. Panele katılanlar ise araç muayenesi hakkında merak ettikleri soruları yöneltti.

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:10 Kaynak: Bültenler
Araç, Güncel
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