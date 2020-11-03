TÜVTÜRK'ten "araç muayene randevu şebekesi" operasyonuna ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

TÜVTÜRK'ten "araç muayene randevu şebekesi" operasyonuna ilişkin açıklama Açıklaması

03.11.2020 13:39
TÜVTÜRK'ten

TÜVTÜRK tarafından, "muayene randevusu ücret bedeli" adı altında araç sahiplerini dolandıran şebekeye karşı yapılan operasyondan dolayı yetkililere teşekkür edilirken, araç sahiplerinin araç muayene randevusu için herhangi bir ücret ödemesine gerek olmadığı belirtildi.

TÜVTÜRK tarafından, "muayene randevusu ücret bedeli" adı altında araç sahiplerini dolandıran şebekeye karşı yapılan operasyondan dolayı yetkililere teşekkür edilirken, araç sahiplerinin araç muayene randevusu için herhangi bir ücret ödemesine gerek olmadığı belirtildi.

TÜVTÜRK tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kurumun adını kullanarak kurdukları sahte internet siteleri aracılığıyla, "muayene randevusu ücret bedeli" adı altında araç sahiplerini dolandıran şebekeye karşı geçen günlerde bir operasyon düzenlendiği ve İstanbul, Antalya, Bursa, Aksaray ve Isparta'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 24 kişinin emniyet güçleri tarafından gözaltına alındığı aktarıldı.

Açıklamada, "Bu başarılı operasyonun düzenlenmesini sağlayan İçişleri Bakanlığı'na, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu'na, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ve operasyona katılan emniyet güçlerimiz ile diğer kamu görevlilerine en derin teşekkürlerimizi sunarız." denildi.

"Kurumumuz yasal mücadelesine devam edecektir"

Zaman zaman farklı kişi ve kurumların kurdukları yanıltıcı internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla ücretsiz olarak sunulan randevu hizmeti için ücret talep ettiğinin tespit edildiği bildirilen açıklamada, "Bu kişi veya kurumlar, emniyet güçlerimiz tarafından ivedilikle tespit edilmekte ve gereken yaptırımla karşılaşmaktadırlar. Kurumumuz, TÜVTÜRK ismini kullanarak ve/veya 'araç muayenesi, araç muayene randevusu' gibi ifadelere yer veren ve vatandaşlarımızın mağdur olmasına ve yanlış yönlendirilmesine sebep olan kişi ve kuruluşlara karşı yürüttüğü yasal mücadelesine devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

"Randevular çağrı merkezimizden ve e-devlet üzerinden ücretsiz olarak alınabilir"

Açıklamada, araç muayene randevusu işleminin tamamen ücretsiz gerçekleştirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın denetiminde ülkemizde periyodik araç muayene hizmeti vermeye yetkili tek kuruluş olan şirketimiz tarafından sunulan araç muayene hizmeti randevularını 'www.tuvturk.com.tr' internet sitemizden, 0 850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden ve e-devlet üzerinden tüm araç sahipleri ücretsiz olarak alabilmektedir. Bunun dışında hiçbir internet sitesi ve çağrı merkezi ile bağımız veya iş birliğimiz bulunmamaktadır. Araç sahiplerini bu internet siteleri ve çağrı merkezleriyle ilgili uyarmak, randevularını internet sitemiz ve çağrı merkezimizden ücretsiz alabileceklerini bir kez daha önemle hatırlatmak isteriz."

Operasyon, İstanbul, Isparta, Araç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜVTÜRK'ten 'araç muayene randevu şebekesi' operasyonuna ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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