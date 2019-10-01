Tüyap Adana Çukurova mobilya dekorasyon fuarı açıldı

Fuarlar Kenti Adana, 2019 yılının ikinci çeyreğindeki ilk fuarını rekorlarla açıldı.10 bin metrekarelik kapalı alanın tamamı dolan Fuar'da, 30 ülkeden 200 kişilik alım heyeti de ağırlanacak. Görkemli bir törenle kapılarını ziyaretçilerine açan Fuar'da, son 5 yılın bölgedeki mobilya ihracat rekorunun da kırılması bekleniyor.

12. kez kapılarını ziyaretçilerine açan TÜYAP Adana Çukurova Mobilya Dekorasyon Fuarı, görkemli bir törenle açıldı. Açılışa; Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz, Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Yücel Bayram, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Nihat Sözütek, AOSB Başkanı Bekir Sütcü, Türkiye Ağaç İşleri Federasyon Başkanı Ali Rıza Ercan, Adana Marangoz ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Avcı, MOSİAD Başkanı Rüştü Erikçi, ASO Meclis Üyesi Ahmet Güldiker, kaymakamlar, belediye başkanları, çok sayıda kurum ve kuruluşun temsilcisi ve vatandaşlar katıldı.

Klasik mobilya iskeleti üretiminde üst sıralarda yer alan Çukurova Bölgesi, modern ve avangart mobilya ile de sektörde adından sıkça söz ettiriyor. Son 5 yılda gösterdiği hızlı yükseliş ile mobilya sektörünün başlıca tercih ettiği fuarlardan biri haline gelen TÜYAP Adana Çukurova Mobilya Dekorasyon Fuarı, bu yıl %100 doluluk oranı ile açılarak kendi sahasında önemli bir rekora imza attı. 30 ülkeden 200 kişilik yurt dışı alım heyetinin ağırlanacağı Fuar'da; Çukurova Bölgesi'nin en çok ihracat yaptığı ülkelerden de fuara ziyaretçi akını yaşanacak. Önemli iş bağlantıların gerçekleşeceği Fuarda, 83 katılımcı firma 2020 mobilya trendlerini görücüye çıkıyor.

30 ülkeden 200 kişilik yurt dışı alım heyeti

Başta; İngiltere, Fransa, Sırbistan, Gürcistan, Almanya, Lübnan, Ürdün, İsrail, Irak olmak üzere, Çukurova Bölgesi'nin mobilya ihracatı yaptığı iş insanın ağırlanacağı Fuarı, Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 40 bin mobilya üreticisi firmanın da ziyaret etmesi bekleniyor. Geçen yıl 15 ülkeden alım heyetinin ağırlandığı Fuar'da bu yıl %100'lük bir artış ile ülke sayısı 30'a yükseltildi. 30 ülkedeki en büyük mobilya firmalarının özel olarak davet edildiği Fuar'da son 5 yılında ihracat rekorunun kırılması bekleniyor.

Fuar rekorlarla açıldı

TÜYAP Adana Fuarcılık ve Çukurova Bölgesi'ndekimobilya imalatçılarının arasındaki sinerji ile büyüyen Fuar, bölgede son zamanlardaki en büyük mobilya fuarı olması ile dikkat çekiyor.

Klasik koltuk iskeleti imalatında bir numarası alan Adana, mobilya iskeleti üretimi konusunda da Türkiye ihtiyacının yüzde 60'ını tek başına karşılıyor. Bu önemli avantaj Fuar'ı diğer mobilya fuarlarında da bir adım daha ileriye taşıyor.