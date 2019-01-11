Tüyap, Eskişehir'de Üç Fuar Gerçekleştirilecek

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş, 21-24 Şubat'ta Eskişehir
Ticaret Odası-TÜYAP Fuar Merkezi'nde 3 fuar düzenleyecek.
Eskişehir Ticaret Odasından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018 yılının son ayında hizmete sunulan Eskişehir Ticaret Odası-TÜYAP Fuar Merkezi, şubat ayında aynı anda üç fuara ev sahipliği yapacak.
21-24 Şubat'ta fuar merkezinde Ev'leniyoruz Fuarı, Mobilya Fuarı
, Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarı gerçekleşecek. Yaklaşık 13 bin metrekare alanda düzenlenecek fuarlarda çoğu Eskişehir'den olmak üzere 100'den fazla firma katılım sağlayacak.
Mobilya Fuarı ile Ev'leniyoruz Fuarı'nda mobilya, ev aksesuarı, perde, beyaz eşya, halı, gelinlik, damatlık ve şekerleme üreticileri, organizasyon şirketleri, otel ve turizm acenteleri, kuyumcular ve fotoğrafçılar stant açacak. Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarı'nda ise kuaförler ve güzellik salonları yer alacak.
Etkinlik boyunca kentin belirli noktalarından ücretsiz ulaşım sağlanacak fuarda defileler, özel şovlar ve mini konserler gerçekleştirilecek.