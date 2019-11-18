Son Dakika Haberleri: TÜYAP Eskişehir İnşaat Fuarı'nı 21 bin 435 kişi ziyaret etti
Son Dakika Ekonomi TÜYAP Eskişehir İnşaat Fuarı'nı 21 bin 435 kişi ziyaret etti - Son Dakika Ekonomi

TÜYAP Eskişehir İnşaat Fuarı'nı 21 bin 435 kişi ziyaret etti

6 saat önce

TÜYAP Eskişehir İnşaat Fuarı, 21 bin 435 kişi tarafından ziyaret edildi.

TÜYAP Eskişehir İnşaat Fuarı'nı 21 bin 435 kişi ziyaret etti, System.String[]

TÜYAP Eskişehir İnşaat Fuarı, 21 bin 435 kişi tarafından ziyaret edildi.

TÜYAP'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, yapı malzemelerinden mutfak, banyo, seramik, vitrifiye ürünlerine, yapı kimyasallarından prefabrik beton yapı elemanlarına, çevre düzenlemelerinden peyzaj, kent mobilyalarına, aydınlatma ünitelerinden güvenlik sistemleri, çatı ve cephe kaplamalarına, izolasyondan dekorasyon üniteleri, pencere kapı aksesuarları, enerji ve soğutma sistemlerine kadar pek çok firma temsilcisini bir araya getiren fuar, yoğun ilgi gördü.

ETO-TÜYAP Fuar Merkezi'nde 87 firmayı ziyaretçilerle buluşturan fuarda, inşaat ve makine mühendisleri, mimarlar, müteahhitler ile iş adamları, inşaat sektörünün yeri ürünleri hakkında bilgi sahibi oldu. Fuar kapsamında Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde "Building Information Modelling/Yapı Bilgi Modellemesi" adlı kongre ve çeşitli paneller de gerçekleştirildi.

Çoğunluğu profesyonellerden oluşan 21 bin 435 kişi tarafından ziyaret edilen Eskişehir İnşaat Fuarı, önemli iş bağlantılarının kurulmasına da aracılık etti.

2020 yılı hazırlıklarına şimdiden başlanan TÜYAP Eskişehir İnşaat Fuarı, 12-15 Kasım 2020 tarihinde yeniden ziyaretçilerle buluşacak.

Eskişehir, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:14 Kaynak: AA
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