Son Dakika Haberleri: TÜYAP Kitap Fuarı'nda son gün kalabalığı
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TÜYAP Kitap Fuarı'nda son gün kalabalığı

6 saat önce

TÜYAP Kitap Fuarı'nın son gününde özellikle akşam saatlerinde büyük kalabalık oluştu.

TÜYAP Kitap Fuarı'nda son gün kalabalığı, System.String[]
TÜYAP Kitap Fuarı'nın son gününde özellikle akşam saatlerinde büyük kalabalık oluştu.

Beylikdüzü'nde 2 Kasım 2019 tarihinde açılan TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı'nın son gününde kitapseverler, fuara akın etti.  Ulaşım için özellikle metrobüsü seçenler,  bölgede yapılan ikinci üst geçiti de kullandı, aşırı yoğunluk oluşmadı.  Hafta içi günlerde 10.00-19.00, hafta sonu ise 10.00-20.00 saatleri arasında açık olan fuara özel otomobilleri ile gelenler D-100 karayolunda girişte sıkıntı çekti. Otoparkın zaman zaman yetersiz kaldığı ziyaretçi akınında akşam saatlerinde İETT metrobüs seferlerini arttırdı, izdiham yaşanmadı.


- İstanbul
Beylikdüzü, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:56 Kaynak: DHA
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