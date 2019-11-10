Tüyap kitap fuarı'nda son gün kalabalığı

TÜYAP Kitap Fuarı'nın son gününde özellikle akşam saatlerinde büyük kalabalık oluştu.

Beylikdüzü'nde 2 Kasım'da açılan TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı'nın son gününde kitapseverler, fuara akın etti. Ulaşım için özellikle metrobüsü seçenler, bölgede yapılan ikinci üst geçiti de kullandı, aşırı yoğunluk oluşmadı. Hafta içi günlerde 10.00-19.00, hafta sonu ise 10.00-20.00 saatleri arasında açık olan fuara özel otomobilleri ile gelenler D-100 karayolunda girişte sıkıntı çekti. Otoparkın zaman zaman yetersiz kaldığı ziyaretçi akınında akşam saatlerinde İETT metrobüs seferlerini arttırdı, izdiham yaşanmadı.