Son Dakika Haberleri: Tüyap kitap fuarı'nda son gün kalabalığı
Son Dakika Güncel Tüyap kitap fuarı'nda son gün kalabalığı

Tüyap kitap fuarı'nda son gün kalabalığı

6 saat önce

TÜYAP Kitap Fuarı'nın son gününde özellikle akşam saatlerinde büyük kalabalık oluştu.

TÜYAP Kitap Fuarı'nın son gününde özellikle akşam saatlerinde büyük kalabalık oluştu.

Beylikdüzü'nde 2 Kasım'da açılan TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı'nın son gününde kitapseverler, fuara akın etti. Ulaşım için özellikle metrobüsü seçenler, bölgede yapılan ikinci üst geçiti de kullandı, aşırı yoğunluk oluşmadı. Hafta içi günlerde 10.00-19.00, hafta sonu ise 10.00-20.00 saatleri arasında açık olan fuara özel otomobilleri ile gelenler D-100 karayolunda girişte sıkıntı çekti. Otoparkın zaman zaman yetersiz kaldığı ziyaretçi akınında akşam saatlerinde İETT metrobüs seferlerini arttırdı, izdiham yaşanmadı.

Tüyap kitap fuarı'nda son gün kalabalığı

Beylikdüzü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 05:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Romanlar 'Güzel Parti'yi kuruyor: 5.5 milyon oyumuz var
Fatih'te kanlı infaz! Kafede oturan adamı kurşun yağmuruna tuttu Para karşılığında öğrencilerin devamsızlıklarını silen kişi tutuklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan: 11 Kasım'da 81 ilimizde 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 23:50:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tüyap kitap fuarı'nda son gün kalabalığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]