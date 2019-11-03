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TÜYAP kitap fuarında hafta sonu yoğunluğu

6 saat önce

TÜYAP kitap fuarında hafta sonu yoğunluğu İnsan seli ve araç kuyruğu havadan görüntülendiİSTANBUL - 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda hafta sonu yaşandı.

TÜYAP kitap fuarında hafta sonu yoğunluğu

İnsan seli ve araç kuyruğu havadan görüntülendi

İSTANBUL - 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda hafta sonu yaşandı. Fuar alanının bulunduğu bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Metrobüs üst geçidinde de yoğunluk yaşanırken, o anlar havadan görüntülendi.

Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, öğle saatlerinde Beylikdüzü'ndeki TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'ne düzenlenen kitap fuarına akın etti. Vatandaşlar, kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Araç yoğunluğunun yanı sıra, fuar merkezinin önünde bulunan metrobüs üst geçitte de yoğunluk yaşandı. Uzun araç kuyruğu ve metrobüs üst geçitte yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.

Öte yandan, yurt içi ve yurt dışından 800 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı fuar 2-10 Kasım 2019 arasında açık kalacak.

TÜYAP kitap fuarında hafta sonu yoğunluğu

Genel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 03:05 Kaynak: İHA
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