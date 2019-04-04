Son Dakika Haberleri: Tüyap'ta Stant Devrildi: 4 Yaralı

Tüyap'ta Stant Devrildi: 4 Yaralı

6 dakika önce

TÜYAP'ta stant devrildi: 4 yaralıİSTANBUL - Beylikdüzü TÜYAP'ta bir standın ziyaretçilerin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

TÜYAP'ta stant devrildi: 4 yaralı

İSTANBUL - Beylikdüzü TÜYAP'ta bir standın ziyaretçilerin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Beylikdüzü'nde bulunan TÜYAP fuar merkezinde devam eden oto mekanik fuarında bir firmaya ait alanda kurulan stant, bir anda devrildi. Ziyaretçiler ve bazı görevliler stant altında kalırken çevredeki vatandaşlar stant altında kalanların yardımına koştu. İhbar üzerine fuar merkezine çok sayıda ambulansla, itfaiye ekipleri sevk edildi. Standın altından çıkarılanlar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldılar. İlk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:17 Kaynak: İHA

Beylikdüzü, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın Teşekkür Afişine Aynı Şekilde Karşılık Verdi Talihsiz Kadın, 10 Yaşındaki Kızının Gözleri Önünde Başından Vurularak Öldürüldü Korkunç İddia: "Sen Oy Vermedin" Deyip Engelli Adamı Dövdüler 23 Nisan'da Poz Verdiği Koltuğa, 32 Yıl Sonra Başkan Seçilerek Oturdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 16:23:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tüyap'ta Stant Devrildi: 4 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]