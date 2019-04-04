Son Dakika Haberleri: Tüyap'ta Stant Devrildi: Yaralılar Var (1)

Tüyap'ta Stant Devrildi: Yaralılar Var (1)

1 saat önce

Ersan SAN - İstanbul DHA - BEYLİKDÜZÜ TÜYAP'ta bir standın devrilmesi sonucu bazı kişiler yaralandı.

Tüyap'ta Stant Devrildi: Yaralılar Var (1), System.String[]
Ersan SAN - İstanbul DHA - BEYLİKDÜZÜ TÜYAP'ta bir standın devrilmesi sonucu bazı kişiler yaralandı. Fuar alanına çok sayıda ambulans sevkedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:01 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Güncel
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