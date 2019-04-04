Tüyap'ta Stant Devrildi: Yaralılar Var (1)
1 saat önce
Ersan SAN - İstanbul DHA - BEYLİKDÜZÜ TÜYAP'ta bir standın devrilmesi sonucu bazı kişiler yaralandı.
Ersan SAN - İstanbul DHA
- BEYLİKDÜZÜ TÜYAP'ta bir standın devrilmesi sonucu bazı kişiler yaralandı. Fuar alanına çok sayıda ambulans sevkedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:01 Kaynak: DHA
İstanbul'daki Fuar Alanında Stant Devrildi: Yaralılar Var
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