Son Dakika Haberleri: Tüyap'ta Stant Devrildi Yaralılar Var

Tüyap'ta Stant Devrildi Yaralılar Var

10 dakika önce

İstanbul - TÜYAP'TA STANT DEVRİLDİ YARALILAR VAR (aktüel)(Tür: İstanbul)

İstanbul - TÜYAP'TA STANT DEVRİLDİ YARALILAR VAR (aktüel)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:41 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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