Tüyap'ta Stant Devrildi Yaralılar Var
1 saat önce
Ersan SAN - İstanbul DHABeylikdüzü TÜYAP'ta bir standın devrilmesi sonucu bazı kişiler yaralandı.
Ersan SAN - İstanbul
DHA Beylikdüzü
TÜYAP'ta bir standın devrilmesi sonucu bazı kişiler yaralandı. Fuar alanına çok sayıda ambulans sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:52 Kaynak: DHA
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