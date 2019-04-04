Son Dakika Haberleri: Tüyap'ta Stant Devrildi Yaralılar Var

Tüyap'ta Stant Devrildi Yaralılar Var

1 saat önce

Ersan SAN - İstanbul DHABeylikdüzü TÜYAP'ta bir standın devrilmesi sonucu bazı kişiler yaralandı.

Ersan SAN - İstanbul DHA

Beylikdüzü TÜYAP'ta bir standın devrilmesi sonucu bazı kişiler yaralandı. Fuar alanına çok sayıda ambulans sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:52 Kaynak: DHA

Beylikdüzü, DHA, İstanbul, Güncel
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