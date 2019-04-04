Tüyap'ta Stant Devrildi: Yaralılar Var (2)

Ersan SAN/İstanbul DHABeylikdüzü, TÜYAP'ta bir standın devrilmesi sonucu bazı kişiler yaralandı.

Ersan SAN/İstanbul DHA



Beylikdüzü, TÜYAP'ta bir standın devrilmesi sonucu bazı kişiler yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.



Beylikdüzü'nde bulunan TÜYAP fuar merkezinde devam eden oto mekanik fuarında bir firmaya ait alanda kurulan stant, ziyaretçilerin üzerine devrildi. Ziyaretçiler ve bazı görevliler stant altında kaldı. Stant altında kalanların yardımına ilk olarak çevredekiler koştu. İhbar üzerine fuar merkezine çok sayıda ambulansla, itfaiye ekipleri sevk edildi. Standın altından çıkarılanlara ilk müdahale burada yapıldı. Standın devrildiği alan görevliler tarafından şerit çekilerek kapatılırken, yaralılar daha sonra ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.



Görüntü Dökümü:



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-Devrilen stant



-Stant altından çıkarılanlar



-Yaralılar



-Yaralıların ambulansa taşınması



-Genel ve detaylar

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