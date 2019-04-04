Son Dakika Haberleri: Tüyap'ta Stant Devrildi: Yaralılar Var (2)

Tüyap'ta Stant Devrildi: Yaralılar Var (2)

33 dakika önce

Ersan SAN/İstanbul DHABeylikdüzü, TÜYAP'ta bir standın devrilmesi sonucu bazı kişiler yaralandı.

Tüyap'ta Stant Devrildi: Yaralılar Var (2), System.String[]
Ersan SAN/İstanbul DHA

Beylikdüzü, TÜYAP'ta bir standın devrilmesi sonucu bazı kişiler yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Beylikdüzü'nde bulunan TÜYAP fuar merkezinde devam eden oto mekanik fuarında bir firmaya ait alanda kurulan stant, ziyaretçilerin üzerine devrildi. Ziyaretçiler ve bazı görevliler stant altında kaldı. Stant altında kalanların yardımına ilk olarak çevredekiler koştu. İhbar üzerine fuar merkezine çok sayıda ambulansla, itfaiye ekipleri sevk edildi. Standın altından çıkarılanlara ilk müdahale burada yapıldı. Standın devrildiği alan görevliler tarafından şerit çekilerek kapatılırken, yaralılar daha sonra ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. 

Görüntü Dökümü:

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-Devrilen stant

-Stant altından çıkarılanlar

-Yaralılar

-Yaralıların ambulansa taşınması

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:28 Kaynak: DHA

Beylikdüzü, DHA, İstanbul, Güncel
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