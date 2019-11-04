TÜYAP'tan 2020'de Bağdat'ta 7 fuar

Türkiye'nin 9 şehrinde her yıl düzenlediği 100'den fazla fuarda yurt içi ve dışından binlerce ziyaretçiyi ağırlayan TÜYAP Fuarcılık AŞ, gelecek yıl Irak'ın başkenti Bağdat'ta 7 fuar gerçekleştirecek.

TÜYAP İcra Kurulu Üyesi İlhan Ersözlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirket olarak yurt içi ve dışında yatırımlara devam ettiklerini söyledi.

Bu yıl Eskişehir, Erzurum ve Kayseri'deki üç fuar alanını hizmete aldıklarını aktaran Ersözlü, 9 şehirde fuar alanı işleten bir firma haline geldiklerini belirtti.

Gelecek yıl yeni fuarlarının olacağına dikkati çeken Ersözlü, "2020 yılı fuar takvimine 110 civarında fuar hazırladık ve koyduk. Yurt dışında fuarlarımız var. Irak Bağdat'ta fuarlara başladık. 2020 yılında Bağdat'ta 7 fuar düzenleyeceğiz. Sağlık, yapı, gıda, hazır giyim, mobilya yan sanayi, otomotiv ve hırdavat sektörlerinde olmak üzere Bağdat'ta TÜYAP fuarları yapacağız. Bağdat'a Türkiye'deki ihracatçı firmalarımızı götüreceğiz." dedi.

Ersözlü, sağlık, yapı, gıda sektörüne yönelik fuarları ocakta, hazır giyim ve mobilya yan sanayi sektörüne yönelik fuarları nisanda, otomotiv ve hırdavat sektörlerine yönelik fuarları da aralıkta organize edeceklerini anlattı.

"Bağdat fuarları için şimdiden birçok firma talepte bulundu"

Ersözlü, Irak'ta fuarcılık anlamında çok büyük bir fırsatın ortaya çıktığını dile getirdi.

Bu fırsat ve pazardan pay almak için Bağdat fuarlarının önem kazandığını vurgulayan Ersözlü, "Bağdat fuarlarının altını çizmek istiyorum, çok önemli." ifadesini kullandı. İlhan Ersözlü, Bağdat'ta yapacakları fuarların sadece Irak sınırları içinde ya da bu kente yönelik olmayacağını belirtti.

Söz konusu organizasyonlara, bölgedeki Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden ziyaretçilerin geleceğini kaydeden Ersözlü, şöyle konuştu:

" İran, Suriye, Irak ve Körfez ülkelerinden Bağdat fuarlarına ziyaretçi getireceğiz. Sağ olsun firmalar da iyi bir katılım gösteriyor. Bakanlığımızın da önemli destekleri var. Katılımcı firmalara, katılım şartlarında önemli destekleri var. Bağdat fuarları için şimdiden birçok firma talepte bulundu, sıra yazdırdı. Talepler şu anda başladı ve bayağı iyi gidiyor. Fuarları ülke istihdamını ve ihracatını artırmak için düzenliyoruz "