TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi - Son Dakika Ekonomi

TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi

6 saat önce

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, "Araştırmalar gösteriyor ki, yaklaşık yüzde 70'e yakın yatırımcı ya da hissedar veya bu alana yatırım yapmak isteyenler, şirketlerle birebir görüşmeyi en önemli kriter arasına alıyorlar.

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Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, "Araştırmalar gösteriyor ki, yaklaşık yüzde 70'e yakın yatırımcı ya da hissedar veya bu alana yatırım yapmak isteyenler, şirketlerle birebir görüşmeyi en önemli kriter arasına alıyorlar. Dolayısıyla yatırımcı ilişkilerinin önemi artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) tarafından bu yıl "Değişimden Değer Yaratmak" ana temasıyla sekizincisi düzenlenen "TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi" InterContinental İstanbul'da başladı.

TÜYİD'in yaptığı görevin önemli olduğunu dile getiren ve kendilerini kutlayan Atilla, yatırımcı ilişkileri anlamında, özellikle farkındalık yaratmanın anlamına dikkati çekti.

Atilla, şunları kaydetti:

"Ben yatırımcı ilişkilerinin ne olduğunu 2007 yılında öğrendim. Her ne kadar 70 ve 80'li yıllarda dünyada makbul ve kabul gören bir olgu olsa da, bizim bununla tanışmamız biraz geç oldu. O zaman görev yaptığım kurumun halka arzı vesilesiyle tanıştım, şunu fark ettim, biz aslında dünyanın geri kalanıyla özellikle yatırımcı profiline sahip kişilerle aynı dili konuşmuyor muşuz.

Biz kendimizi finansal alanlarda çok tecrübeli ve yetkin sanıyorduk ama onlarla tanıştığım zaman fark ettim ki aynı dili konuşmuyormuşuz. Yatırımcı ilişkileri bana aynı dili konuşmayı, onların bakış açısını anlamayı öğretti. Sadece finansal alanlarda değil, iletişimde de çok iyi olmayı öğretti. Dolayısıyla yatırımcı ilişkilerini bu anlamda kıymetli ve önemli buluyorum."

Her alanda olduğu gibi, yatırımcı ilişkilerinde de değişim ve dönüşümlerin olduğunun altını çizen Atilla, teknolojinin hayatın her alanına girdiği gibi buraya da girdiğini anlattı.

Atilla, "Algoritmik yatırım seçeneklerinden tutun yapay zekaya kadar bir çok alanda farklı açılımlar oluyor fakat hala araştırmalar gösteriyor ki, yaklaşık yüzde 70'e yakın yatırımcı ya da hissedar veya bu alana yatırım yapmak isteyenler, şirketlerle birebir görüşmeyi en önemli kriter arasına alıyorlar. Dolayısıyla yatırımcı ilişkilerinin önemi artarak devam edecek." diye konuştu.

Yatırımcı ilişkilerinde çalışan kişilerden şirketlerini tanıtırken Türkiye'nin anlatımına ve tanıtımına da katkı sunmaları ricasında bulunan Atilla, ancak birlikte başarılı olunabileceğini vurguladı.

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:08 Kaynak: AA
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