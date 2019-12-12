Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) Yönetim Kurulu Başkanı Aslı Selçuk, son dönemde yaptıkları toplantıların sıklığı ve görüştükleri yatırımcıların sayısının, Türkiye'ye ve şirketlere olan ilginin yeniden canlanmaya başladığını gösterdiğini bildirdi.

Selçuk, "Değişimden Değer Yaratmak" ana temasıyla 8'incisi düzenlenen TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, son yıllarda küresel, sektörel ve yerel dinamiklerin sürekli değiştiği bir ortamda faaliyet gösterdiklerini ifade etti.



Ekonomik ve politik gelişmeler, uluslararası ilişkiler, mevzuat, paydaş dinamikleri, yatırımcı beklentilerinin şirketler için sürekli bir değişim ortamı yarattığını dile getiren Selçuk, sürdürülebilirlik, teknoloji, dijitalleşme, yapay zeka derken listenin uzayıp gittiğini, sermaye piyasaları açısından da son birkaç yıldır değişen dinamiklerin etkisini hep beraber yaşadıklarını kaydetti.



"40'ın üzerinde finansal merkezde yatırımcılarla buluştuk"

Aslı Selçuk, değişen ve dönüşen bu ortamda yatırımcı ilişkileri profesyonelleri olarak önceliklerinin bu dinamikleri yönetmek suretiyle Türkiye, sektörler ve şirketler için değer yaratmak olduğunu, buradan yola çıkarak bu yılki zirvenin temasını "Değişimden Değer Yaratmak" olarak belirlediklerini söyledi.

Yatırımcı beklentilerini anlamak ve yönetmek, bu suretle piyasalarda adil fiyatlamaların oluşmasını sağlamak hedefiyle daha dinamik iş modellerini benimsediklerini ifade eden Selçuk, şöyle devam etti:

"Teknolojiden daha fazla faydalanıyoruz. Tüm iletişim kanallarını proaktif olarak kullanıyoruz. Ülkemize, sektörlerimize, şirketlerimize ait dinamikleri yatırımcılarımızla düzenli olarak paylaşıyoruz. Sadece bu yıl BIST 30 şirketleri olarak, yurt içi ve dışında yatırımcı ve analistlerle 7 bini aşkın toplantı gerçekleştirdik. 40'ın üzerinde finansal merkezde yatırımcılarla buluştuk. Senelerdir benzer tempoda yürüttüğümüz programlar sonucu borsamıza yatırım yapan ülke sayısının Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, 90'a ulaştığını da sizlerle paylaşmak isterim."

"Sürdürülebilirlik fonlarının küresel büyüklüğü 37 trilyon dolara ulaştı"

TÜYİD Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk, ekonomide dengelenmenin başlaması ve 2020 yılına ait beklentilerin şekillenmesiyle iç pazardaki toparlanmanın olumlu bir hava oluşturduğunu, son dönemde yaptıkları toplantıların sıklığı ve görüştükleri yatırımcıların sayısının, Türkiye'ye ve şirketlere olan ilginin yeniden canlanmaya başladığını gösterdiğini kaydetti.



TÜYİD Yönetim Kurulu olarak bu dönem stratejik önceliklerinin başında sürdürülebilirliğin geldiğini aktaran Selçuk, "Yatırımcılar, finansal ve operasyonel göstergelerin yanı sıra şirketlerin sürdürülebilirlik performansını da yatırım kararlarına entegre etmeye başladı. Sürdürülebilirlik fonlarının küresel büyüklüğü 37 trilyon dolara ulaştı. Biz de yatırımcı ilişkileri mesleğinin ülkemizdeki temsilcisi olarak şirketlerimizin sürdürülebilirlik konularında farkındalığını artırarak uygulama ve raporlamada küresel standartlara ulaşılması hedefiyle çalışıyoruz." diye konuştu.

"TÜYİD, 67 kurumsal üyesi ile borsa piyasa değerinin yüzde 70'ini temsil ediyor"

Aslı Selçuk, 2009 yılında kurulan TÜYİD'in, bugün 67 kurumsal üyesi ile Borsa İstanbul piyasa değerinin yüzde 70'ini temsil ettiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Kuruluşumuzdan bu yana düzenlediğimiz sayısız eğitim, seminer ve toplantının yanı sıra iş birliklerimiz, yayınlarımız ve çalışma gruplarımızla ülkemizde yatırımcı ilişkileri mesleğinin temsilcisi ve referans merkezi olarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu, 10 yıllık süreçte sermaye piyasalarımızın önde gelen sivil toplum kuruluşları arasına girdiğimizi teyit ediyor. Bu süreçte bizi daima destekleyen tüm düzenleyici kuruluşlara, üyelerimize, istişare konseyimiz ve geçmiş yönetim kurullarımıza canıgönülden teşekkürlerimi sunarım. Sermaye piyasalarımızı daha ileriye götürmek için paydaşlarımızla güç birliği yaparak çalışmaya devam edeceğiz."