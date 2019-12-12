TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi - Son Dakika Ekonomi

TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi

6 saat önce

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Alp Keler, "Türkiye'de halka açık şirket sayısı 400 civarında.

TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi, System.String[]

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Alp Keler, "Türkiye'de halka açık şirket sayısı 400 civarında." dedi.

Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) tarafından bu yıl "Değişimden Değer Yaratmak" ana temasıyla sekizincisi düzenlenen, "TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi" InterContinental İstanbul'da başladı.

Keler, zirvedeki konuşmasında İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) açıkladığı Türkiye'nin en büyük 1000 şirketinin 102'si, 500 şirketinin ise 72'sinin halka açık olduğunu söyledi.

Keler, Türkiye'nin halka açık şirket sayısı 400 civarındayken benzer özellikler gösteren Hindistan'da 5 bin 65, Güney Kore'de ise 2 bin 207 şirketin halka açık olduğunu gözlemlediklerini belirtti.

Şirketlerin ve fon talep edenlerin, sermaye piyasalarına bakış açısının geliştirmesi gerektiğinin altını çizen Keler, sermaye piyasalarına bakış açısının uzun dönemde yaratılan değerin paylaşıldığı, paydaşların arttığı ve daha büyük ölçeklerde iş yapabilmenin sağlandığı bir alan olarak görülmesi gerektiğini kaydetti.

Keler, "11. Kalkınma Planı'nın bugün yüzde 21,5 olan BIST piyasa değerinin gayri safi milli hasılaya oranı önümüzdeki 5 yılda yüzde 39,3'e çıkması hedefleniyor. Türkiye'de yatırımcı şirket kültürünün değişimi ve güvenli bir yatırım eko sistemin oluşmasıyla bu hedeflerin yakalanabileceğine inanıyoruz." diye konuştu.

"Türkiye'nin sağlıklı büyümesi sermaye piyasaları yoluyla olduğuna inanıyoruz"

Keler, TSPB'nin bankaların, aracı kurumların, portföy yönetici şirketlerinin, yatırım ortaklarının üye olduğu finans sektörünün en geniş veri tabanına sahip olduğu topluluk olduğunu söyledi.

Türkiye'nin sağlıklı büyümesinin ve kalkınmasının yolu sermaye piyasaları yoluyla olduğuna inandıklarını belirten Keler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sermaye piyasalarının büyümesi ve gelişmesi ile Türkiye ekonomisinin daha istikrarlı daha paylaşımcı daha kapsayıcı daha aydınlık hale geleceğine inanıyoruz. Bu amaçla sektörümüzün ekonomiye katkısını toplumumuza doğru bir şekilde aktarabilmeyi önemsiyoruz. Sektörümüzün kamuoyu nezdinde hak ettiği konuma erişmesini temin etmek üzere sermaye piyasaları birliği olarak kapsamlı bir iletişim çalışması yapıyor ve etkinlikler düzenliyoruz.

Bu faaliyetlerimiz ile çalıştığımız ana kavram sermaye piyasamızın topluma, yatırımcıya, çalışanlara, girişimcilere ülkemize yarattığı değer. Dünyada ülkeler daha rekabetçi olmak için mücadele veriyor. Hemen her ülke optimal sermaye piyasası yapısı için kredi ve sermaye açısından bir denge kurmaya çalışıyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye olarak sermaye piyasalarının kredi piyasalarına oranla bir miktar daha hızlı büyümesinin gerekli olduğunu düşünüyoruz."

Keler şunlara dikkati çekti:

"Son dönemde yatırımcıya değer katmak ve bununla birlikte oluşturulan sermaye piyasalarının değerini artırmak ve ülkemizde ortaklık kültürünün yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla çeşitli girişimlerde bulunuyor. Sermaye piyasalarının önemini vurgulamak amacıyla başlattığımız çalışmamız sermaye piyasamızın değerini ve hikayesini çeşitli iletişim araçlarıyla yatırımcılarımıza aktarmak. Sermaye piyasalarının dünyada çok güçlü bir değer önermesi ve hikayesi var. Birlik olarak ortaklık kültüründen bireysel emekliliğe halka arzdan hedefli yatırıma kadar bir çok konu özelinde sermaye piyasasının yarattığı değeri ön plana çıkarmak amacıyla hem geleneksel medyayı hemde sosyal medyayı aktif olarak kullandığımız çok yönlü bir iletişim çalışmasına başladık."

Türkiye'de ortaklık kültürünün geliştirmesi gerektiğini belirten Keler, şirketlerin halka açılmasından çalışanların pay edinme programlarına start-up ve girişim sermayesi ekosisteminin gelişmesine kadar hepsi ortak kültürü içerdiğini kaydetti.

Keler, "Türkiye'de halka açık şirket sayısının özellikle yeni teknoloji şirketlerinin erken aşamada yatırımcılar ile buluşturarak sağlıklı olarak artırmamız gerekiyor." açıklamasında bulundu.

İstanbul Sanayi Odası, Güney Kore, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'den Rusya'ya kaçırılan 3 bin adet kaplumbağa ele geçirildi
Davutoğlu ve Babacan'ın fotoğrafını paylaşan Cem Uzan'dan yeni iddia: Belgeler elimde yargılanacaksınız Emenike Türkiye'ye geri döneceğini açıkladı Bolu Dağı Tüneli çalışmaların ardından trafiğe açıldı

Son Dakika Haberleri
18:40 Borsada değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:40 Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi
18:38 Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:34 Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi
18:34 Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika Ekonomi
17:59 İBB hizmetlerine yüzde 15 zam! 2020'de geçerli olacak - Son Dakika Ekonomi
17:34 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu müjdeyi verdi: Üniversite öğrencilerine eğitim desteği başlıyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 18:43:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]