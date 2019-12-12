Garanti BBVA Yatırım Bankacılığı ve Finansman Direktörü Emre Hatem, "Müşterilerimiz için çözüm sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) tarafından bu yıl "Değişimden Değer Yaratmak" ana temasıyla sekizincisi düzenlenen "TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi" InterContinental İstanbul'da başladı.

"Uluslararası Bono Piyasalarında Türk İhraçlarına Olan İlgi" panelinde konuşan Hatem, yatırımcılar ve müşteriler ile ilişki kurarken aynı zamanda ihtiyaçlarını ele alarak onlara göre bir çözüm sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Hatem, şunları kaydetti:

"Yatırım ajansları ve kredi derecelendirme kuruluşları ile konuştuğumuzda raporlama, şeffaflık gibi konulardaki performansımızı sürece dahil ediyoruz. Kendimizi geliştirerek bazen mentör bazen danışman olmaya çalışıyoruz. Ama çoğu zaman müşterilerimiz için çözüm sağlamaya çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik ile ilgili örnek verecek olursak bunlardan bir tanesi toplumsal cinsiyet eşitliği ilgili olarak geçen sene ilk toplumsal cinsiyet tahvilini Türkiye'de çıkardık. Buradaki amacımız Türk girişimci kadınlar için 6 yıllık bir tahvildi. Bunlar gelişmekte olan pazarlardaki ilk cinsiyet tahvili son derece önemli."

15 yıldan fazla kadın girişimcilerin en büyük destekçilerinden biri olduklarını belirten Hatem, aynı zamanda Türkiye'de kadınların sahip olduğu girişimleri artırmaya çalıştıklarını ama kadın profesyonellerin kariyerlerini desteklemesinin son derece önemli olduğunu anlattı.

Hatem, "Yeni bir kredi ürettik bu da cinsiyet kredisi olarak adlandırılıyor. Müşterilerimizle toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili anlaşma imzaladık ve bu kredi anlaşmasında bazı maddeler var. Mesela doğum izninden dönen çalışanların işe dönmeleri ve yeni işe alımlarda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadın-erkek arasında cinsiyet farklılıklarının kaldırılması." diye konuştu.

"2013 yılından itibaren sermaye piyasası alanında daha aktif olmaya karar verdik"

Şişecam Mali İşler Direktörü (CFO) Görkem Elverici ise 2013 yılından itibaren sermaye piyasası alanında daha aktif olmaya karar verdiklerini belirterek, sermaye piyasalarından gelen finansmanın tahsis edilmiş kısmının uzun vadeli stratejisine sahip olduklarını kaydetti.

İş stratejisinin finansman ile uyumlaştırılması gerektiğini belirten Elverici, "Diğer husus ise bono yatırımcılarımızdan gelen talepler. 2013 yılında beri piyasadayız. Yatırımcı ilişkileri sahasında bizim mümkün olduğunca faal olmamız gerekiyor. Bu şekilde bütün konferanslara küresel bağlamda katılmalıyız. Dolayısıyla hikayemizin anlatmaya stratejimizi netleştirmeye çalıştık." açıklamasında bulundu.

Elverici, uzun vadeli stratejileriyle uyumlu şekilde sabit gelir sağlayan yatırımcıları daha fazla portföylerine katmak üzere harekete geçtiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada standart oluşturan işlemlerden birini yaptık. Şişecam'ın uzun vadeli finansman stratejisi kapsamında sabit gelir, masaya koyulacak avantajlar ile birlikte, giderek önemli rol oynayacağını düşünüyorum. Özellikle yerel piyasalarda halen uzun vadeli finansmanımızın olmadığını düşünmeliyiz. Yüksek vadeler yine 3 sene civarında. Bizim gibi şirketler uzun vadeli geri dönüş sürelerine ihtiyaç duyuyorlar. Dolayısıyla gelecekte sermaye piyasaları sadece avro bağlamında değil aynı zamanda Türk lirası bağlantılı enstrümanlarda da daha fazla dikkat çekecek."

Geleneksel Yatırımcı İlişkileri Ödülleri töreni

Geleneksel Yatırımcı İlişkileri Ödülleri töreni de etkinlikte gerçekleştirildi. En İyi Yatırımcı İlişkileri Programı, En İyi Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, En İyi CEO, En İyi CFO ve Yükselen Yıldız kategorilerinde kazananlara ödülleri takdim edildi.

Kategorilere göre ödül alanlar ise şu şekilde:

En İyi Yatırımcı İlişkileri Programı: Garanti BBVA, En İyi Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi: Handan Saygın, Garanti BBVA, En İyi CEO: Ali Fuat Erbil, Garanti BBVA, En İyi CFO: Türker Tunalı, Akbank ve Yükselen Yıldız: Tüpraş