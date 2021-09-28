TÜYİSEN Başkanı Baydar: Abartılı yurt ve barınma sorunu yok - Son Dakika

TÜM Yurt İşverenleri Sendikası (TÜYİSEN) Genel Başkanı Ahmet Baydar, "Ülkemizde bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer verildiği şekliyle abartılı bir yurt ve barınma sorunu yoktur. Ülke genelinde öğrencilerin açıkta kaldığı, barınma sorunu yaşadığı, yurt bulamadığı gibi ifadeler abartılı ve maksadı aşan ifadelerdir" dedi.

TÜYİSEN Genel Başkanı Baydar, ülke gündeminde birkaç haftadır yer alan yurt ve barınma sorunuyla ilgili bilgi kirliliği olduğunu savundu. Abartılı yurt ve barınma sorunu olmadığını kaydeden Baydar, "Ülkemizde bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer verildiği şekliyle abartılı bir yurt ve barınma sorunu yoktur. Ülke genelinde öğrencilerin açıkta kaldığı, barınma sorunu yaşadığı, yurt bulamadığı gibi ifadeler abartılı ve maksadı aşan ifadelerdir. Pandemi nedeniyle yaklaşık iki yıldır kapalı olan özel yurtlar hizmet vermek üzere tüm önlemlerini alarak kapılarını öğrencilere açmıştır" dedi.