Son Dakika Haberleri: Tüylerin altından terrier çıktı
Son Dakika Güncel Haber

Tüylerin altından terrier çıktı

43 dakika önce

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, geçici olarak tutulduğu hayvan barınağında, hayvanseverlerce bakımsızlıktan tüyleri uzamış ve keçeleşmiş bulunan köpek, İzmir'deki Hayvanlar İçin Projeler Derneği'nin (HipDer) de desteğiyle veterinere götürülerek, tıraş ettirildi.

Tüylerin altından terrier çıktı, System.String[]

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, geçici olarak tutulduğu hayvan barınağında, hayvanseverlerce bakımsızlıktan tüyleri uzamış ve keçeleşmiş bulunan köpek, İzmir'deki Hayvanlar İçin Projeler Derneği'nin (HipDer) de desteğiyle veterinere götürülerek, tıraş ettirildi. Tıraşın ardından 10 kilodan 6,5 kiloya düşen köpeğin, 3 yaşında erkek terrier olduğu ortaya çıktı.

Akhisar'daki barınakta geçici tutulan, tüylerinin keçeleşmesi nedeniyle görünmez hale gelen ve sokağa atıldığı düşünülen köpek, hayvanseverler tarafından bulundu. Köpeğin halini görünce bakımını üstlenen hayvanseverler, HipDer'e haber verdi. Bunun üzerine dernek üyeleri, köpeği İzmir'in Bornova ilçesindeki veterinere götürerek, tüylerinin tıraş edilmesini sağladı. Kat kat tüyler tıraş edilince altından 3 yaşında erkek terrier çıktı. 'Süpürge' adı verilen köpek, tıraş edildikten sonra 10 kilodan 6,5 kiloya düştü. Temizlenip, bakımı yapılan, kan değerleri normal çıkan ve geçici olarak gönüllü hayvanseverin evinde bakılan köpek, sahiplendirilmeyi bekliyor.

HipDer Başkan Yardımcısı İksir Altıok, köpeğin kan değerlerinin normal ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Altıok, köpeğe, ilk gördüklerinde görüntüsü dolayısıyla Jamaikalı sanatçı Bob Marley'in saçlarından esinlenerek 'Dog Marley' dediklerini belirterek, "Büyük ihtimalle sokağa atıldı ve sokakta 6-7 ay yaşadıktan sonra o hale geldi. Normalde uzun tüylü cins köpeklerde tüyleri taramak, temizlemek, bakımını yapmak gerekiyor. Bu köpek sokakta olduğu için tüyler koptukça birleşmiş ve uzun saçaklar haline gelmiş. Bu şekilde barınakta yaşamaya devam etseydi enfeksiyon kapıp ölebilirdi. Biz bakımını geçici olarak üstlendik, veterinerdeki kontrollerde bizi şaşırtarak çok sağlıklı çıktı. Sadece vitamin iğnesi yaptırdık. Şu an geçici yuvada, orada huyunu suyunu anladıktan sonra sahiplendireceğiz" dedi.

Akhisar, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mahkemeden milyonlarca sürücüyü ilgilendiren emsal karar! Ceza iptal edildi
Pakdemirli'den, THK'ya yanıt: Vizontele'de 'Baba motor yok' diyor ya aynen öyle Meteorolojiden uyarı: Sıcaklık pazar günü 40 dereceye kadar çıkacak Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 10:23:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tüylerin altından terrier çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]