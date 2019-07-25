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Tüylü Arkadaşlar

49 dakika önce

"Tüylü Arkadaşlar"James Snider'ın yönetmenliğini üstlendiği animasyon yapım "Tüylü Arkadaşlar"; kasabanın revaçta olan tüy kulübüne kabul edilen yavru kuşlar Mooky ile Kooky'nin serüvenlerini anlatıyor.

"Tüylü Arkadaşlar"
James Snider'ın yönetmenliğini üstlendiği animasyon yapım "Tüylü Arkadaşlar"; kasabanın revaçta olan tüy kulübüne kabul edilen yavru kuşlar Mooky ile Kooky'nin serüvenlerini anlatıyor.
Tüylü Arkadaşlar
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:38 Kaynak: AA
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