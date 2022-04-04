Tüysüz doğan oğlağa evde bebek gibi bakıyorlar - Son Dakika
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Tüysüz doğan oğlağa evde bebek gibi bakıyorlar

04.04.2022 11:21

Tüysüz doğan oğlağa evde bebek gibi bakıyorlarMERSİN Mersin'de hayvancılıkla uğraşan Tosun ailesinin keçilerinden biri ikiz doğum yaptı, dünyaya gelen oğlaklardan biri ölürken, diğerinin tamamen tüysüz olması şaşkınlığa neden oldu.

Tüysüz doğan oğlağa evde bebek gibi bakıyorlar

MERSİN Mersin'de hayvancılıkla uğraşan Tosun ailesinin keçilerinden biri ikiz doğum yaptı, dünyaya gelen oğlaklardan biri ölürken, diğerinin tamamen tüysüz olması şaşkınlığa neden oldu. Sahiplerinin önce şaşırdığı ardından da torunlarının kıyafetini giydirerek özenle baktığı oğlağı merak edip gelenler bile olmaya başladı.

Erdemli ilçesine bağlı Çiriş Köyü'nde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Hüseyin ve Aysel Tosun çiftçinin keçilerinden biri ikiz oğlak dünyaya getirdi. Dünyaya gelen oğlaklardan birinin derisinin üzerinde hiç tüy olmaması ilk önce şaşkınlığa neden oldu. Tüylü olan diğer oğlak ise doğumdan sonra hemen öldü. Tüysüz oğlağa sahip çıkan Tosun ailesi evlerine aldıkları hayvana torunlarının kıyafetlerinden giydirerek sobanın yanında bakıp, 3 gün biberonla besledi. Toparlanan ve yeni yeni yürümeye başlayan oğlak annesiyle buluşturulup süt içmeye alıştırıldı. Bebek gibi bakılan oğlak 5 günlük olurken çevreden tüysüz oğlak doğduğunu duyan Tosun'un yakınları merak edip hem görmeye hem de fotoğraflarını çekmek için gelmeye başladı.

"Aynı insan derisi gibi"

Daha önceden keçileri olduğunu 2 yıldır da koyun alarak hayvancılığa devam ettiklerini belirten Hüseyin Tosun," Allah bu sene bir ikiz oğlak verdi, tüylü olan öldü, tüysüz olan kaldı. Bugün 5. günü insan teni gibi bir tek tüyü yok. Bildiğin deri, ilk doğduğunda maviydi, ertesi gün siyahlaştı. Aynı bebeğe bakar gibi bakıyoruz. Annesini gündüzleri emmeye başladı, akşamları evimize alıyoruz. Torunumun elbiselerini üşümesin diye giydiriyorum, çünkü derisi aynı insan derisi gibi. Allah'ın bize verdiği bir hikmeti. Yüz kadar kuzumuz var içinde bu böyle, ilk defa başımıza geldi" dedi.

"Çift başlı hayvanı gördük böyle bir şey görmedik"

Tosun ailesinin akrabaları olan ve olayı duyunca merak edip gelen Süleyman Demir ise," Benim yaşım 67 daha ilk defa böyle bir şey ile karşılaşıyorum. Bunun da Cenab-ı Allah buraya vermiş. Çift başlı hayvanı gördük ama böyle bir şey görmedik" diye konuştu.

Aynı çocuk gibi bakıyorum

Oğlakla yakından ilgilenen Aysel Tosun ise, "Annesini emzirmeye götürüyorum, torunlarımın kıyafetlerini giydiriyorum. Eve getiriyorum. Böyle besliyorum hiç tüyü yok. İlk defa böylesini gördüm, aynı çocuk gibi bakıyorum. Bazen ateşleniyor, torunlarımın şuruplarından verdim, iğnesini yaptım. Bir tanesi ölü doğunca bu da anormal olunca herhalde bu da ölecek demiştim bu ölmedi ama tüylü olanı öldü" dedi.

Oğlakla ile sürekli vakit geçiren Tosun ailesinin torunlarından 5 yaşındaki Aysel'de tüyleri olmadığı için yumuşak olduğunu kaydetti.

Tüysüz doğan oğlağa evde bebek gibi bakıyorlar
Tüysüz doğan oğlağa evde bebek gibi bakıyorlar
Tüysüz doğan oğlağa evde bebek gibi bakıyorlar

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Mersin, Bebek, Doğum, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tüysüz doğan oğlağa evde bebek gibi bakıyorlar - Son Dakika


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