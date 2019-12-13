Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) Başkanı Önder Akdağ, "Yunan halkı Miçotakis gibi düşünmüyor." dedi.

Akdağ, dernek binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in gündeme getirdiği sözde Pontus soykırımı iddialarının bölge barışını olumsuz etkilediğini söyledi.

Yunanistan halkının Miçotakis'in görüşlerini benimsemediğini dile getiren Akdağ, siyasiler ve politikacıların sağduyulu davranıp, barış iklimine katkıda bulunması gerektiğini dile getirdi.

Lozan Antlaşması'yla başlayan ve Yunanistan'da Venezilos'un başbakan seçilmesiyle 1930-1938 yılları arasında gelişen barış ve dostluk ruhuna dönülmesini temenni ettiğini belirten Akdağ, şunları kaydetti:

"Bu süreçte yapılan birçok antlaşmanın yanında Dostluk-Saldırmazlık-Hakemlik Antlaşması'nı hatırlatırız. İlişkilerin bu ruh çerçevesinde ilerlemesi için çalışmak gerekir. Yunanistan ile aynı bahçeye bakan, aynı denizde yüzen iki komşu olduğumuz gerçeği hiçbir zaman unutulmamalıdır. Bilinmelidir ki geçmişte bunun birçok örneği var. Bizde ya da komşumuzda bir felaket olduğu zaman ilk bizler birbirimizin yardımına koşacağız. Bizde bir deyim vardır, 'Komşu komşunun külüne muhtaçtır'. Yunan halkı Miçotakis gibi düşünmüyor. Biz TUYUB olarak diyoruz ki komşular dostane tavırlarla birbirlerine yaklaşırlarsa aşılmayacak sorun yoktur."

Akdağ, dünyanın barışa ve kardeşliğe ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, "Bir sivil toplum örgütü olarak, siyasi ve politik bir amaç gütmeden dostluğun ve barışın tesisine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. ve aynı şeyi komşu ülke Yunanistan'dan da bekliyoruz." diye konuştu.