Son Dakika Haberleri: TUYUB'da yeni yönetim göreve başladı
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TUYUB'da yeni yönetim göreve başladı

1 saat önce

Türk, Yunan, Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) Başkanı Önder Akdağ, gerçekleşen olağanüstü genel kurul sonrası yeni yönetimin belirlendiğini bildirdi.

TUYUB'da yeni yönetim göreve başladı, System.String[]
Türk, Yunan, Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) Başkanı Önder Akdağ, gerçekleşen olağanüstü genel kurul sonrası yeni yönetimin belirlendiğini bildirdi.
Akdağ, yönetim kurulu üyeleri birlikte düzenlediği basın toplantısında, dernek olarak uluslararası etkinliklere imza attıklarını söyledi.
Yeni yönetimin göreve başladığını belirten Akdağ, "Bizim yaptığımız iş gönüllülük esasıyla yapılan bir iş. Zor koşullarda güzel şeyler ortaya çıkarmak istiyoruz. Yeni bir heyecanla yeni bir ekiple yeni yönetimle yola çıktık. Derneğin en büyük organizasyonu Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu. 2020 yılında yine Nisan ayında yapmayı planlıyoruz. Biraz daha katılımı genişleterek büyük ve güzel bir organizasyon yapmayı hedefliyoruz." dedi.
Kamu yararına faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu olduklarını ifade eden Akdağ, alışveriş ve kültür turizmi için kente gelen Yunan ve Bulgar ziyaretçilerin yaşadıkları sorunların çözümü için de girişimlerde bulunduklarını dile getirdi.
Kente gelen ziyaretçilere en iyi hizmetin verilmesi gerektiğini belirten Akdağ, esnaflara da uyarılarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 02:04 Kaynak: AA
Akdağ, Güncel
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