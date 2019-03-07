Tuyub'dan Tü Rektörü Tabakoğlu'na Ziyaret
16 dakika önce
Türk, Yunan, Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) Başkanı Önder Akdağ,Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.
Türk, Yunan, Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) Başkanı Önder Akdağ,Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.
Ziyarette, TUYUB tarafından 28 Nisan'da beşincisi düzenlenecek Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu konuşuldu.
Rektör Tabakoğlu, maratonun bir bölümünün Trakya Üniversitesi'nin Karaağaç Yerleşkesi'nden geçtiğini belirterek gerekli tüm destekleri vereceğini söyledi.
TUYUB Başkanı Akdağ da maratonun kentin ve Türkiye'nin tanıtımına katkı sağladığını belirterek, Tabakoğlu'na verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.
Ziyaretin sonunda TUYUB Başkanı Akdağ ve yönetim kurulu üyeleri Tabakoğlu'na forma hediye etti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:22 Kaynak: AA
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