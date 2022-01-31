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Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi, kış sezonuna yüzde 100 doluluk oranıyla girdi - Son Dakika

Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi, kış sezonuna yüzde 100 doluluk oranıyla girdi

31.01.2022 16:56
Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi, kış sezonuna yüzde 100 doluluk oranıyla girdi

AKSARAY'ın Sultanhanı ilçesinde yapımı devam eden Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin 2021 yılında 2'nci fazı devreye alınarak, toplam 1,2 milyar metreküp depolama ve 40 milyon metreküp geri üretim kapasitesine ulaştı.

AKSARAY'ın Sultanhanı ilçesinde yapımı devam eden Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin 2021 yılında  2'nci fazı devreye alınarak, toplam 1,2 milyar metreküp depolama ve 40 milyon metreküp geri üretim kapasitesine ulaştı. Kış sezonuna yüz 100 doluluk oranıyla giren tesiste sadece 2021 yılında toplam 1 milyar metreküp doğal gaz, iletim sistemine verildi ve halihazırda verilmeye devam ediliyor.

BOTAŞ tarafından Tuz Gölü'nün yaklaşık 40 kilometre güneyinde Sultanhanı ilçesinde 5,4 milyar metreküp kapasiteli yer altı doğal gaz depolama tesisin yapımı devam ediyor. Yer altı tabakasının yaklaşık 1000 ile 1500 metre altındaki, kalınlığı ortalama 1500 metre olan tuz tabakasının, 120 kilometre uzaklıktaki Hirfanlı Barajı'ndan getirilen tatlı suyla çözülmesi sağlanıp, kaverna denilen suni mağara oluşturuldu. Her biri ortalama 630 bin ile 780 metreküp kapasiteli 52 kaverna ile toplam kapasitesi 5,4 milyar metreküpe ulaşmış olacak.

Yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım olan tesis,  2017 yılında 1'inci fazı, 2021 yılında ise 2'nci fazı devreye  alınarak toplam 1,2 milyar  metreküp depolama ve 40 milyon metreküp geri üretim kapasitesine ulaştı. Kış sezonuna yüz 100 doluluk oranıyla giren tesiste sadece 2021 yılında toplam 1 milyar metreküp doğal gaz iletim sistemine verildi ve halihazırda verilmeye devam ediliyor. 2023 yılında tamamlanacak proje, 5,4 milyar metreküp depolama kapasitesiyle  tuz yapılarında dünyada en büyük doğal gaz depolama tesisi olacak. Tesisin 2023 yılında 80 milyon metreküp günlük geri üretim kapasitesine ulaşılması hedefleniyor.


Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi, kış sezonuna yüzde 100 doluluk oranıyla girdi
Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi, kış sezonuna yüzde 100 doluluk oranıyla girdi
Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi, kış sezonuna yüzde 100 doluluk oranıyla girdi
Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi, kış sezonuna yüzde 100 doluluk oranıyla girdi
Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi, kış sezonuna yüzde 100 doluluk oranıyla girdi
Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi, kış sezonuna yüzde 100 doluluk oranıyla girdi
Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi, kış sezonuna yüzde 100 doluluk oranıyla girdi
Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi, kış sezonuna yüzde 100 doluluk oranıyla girdi
Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi, kış sezonuna yüzde 100 doluluk oranıyla girdi
Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi, kış sezonuna yüzde 100 doluluk oranıyla girdi
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Tuz Gölü, Doğalgaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi, kış sezonuna yüzde 100 doluluk oranıyla girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi, kış sezonuna yüzde 100 doluluk oranıyla girdi - Son Dakika
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