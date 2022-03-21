TUZ GÖLÜ HAVZASI, AZ SU TÜKETEN KANOLA İLE TEKRAR HAYAT BULACAK - Son Dakika

AKSARAY'da Tuz Gölü havzasında bulunan çiftçiler, az su tüketen kanola ekimine yöneldi. Böylelikle havzada yer altı su seviyesinin azalması da engellenecek. Tuz Gölü havasının az su tüketen kanola ile tekrar hayat bulacağını belirten Eskil Ziraat Odası Genel Sekreteri Vedat Belgemen, " Bölgemizde şeker pancarı, yonca ve mısır üretimi çokça yapılıyor. Bu ürünler genelde kuyulardan çıkardığımız suyla sezonda 7-8 kez sulanıyor. Bu da, yer altı suyumuza ciddi şekilde zarar veriyor. Bizde Tuz Gölü havzasında yer altı suyunun korunması ve gelecek nesillere bırakılması için suyu az tüketen kanola bitkisine yöneldik." dedi.

Tuz Gölü havzasındaki çiftçiler, yer altı su seviyesinin azalması ve bundan Tuz Gölü'nün de etkilenmesi üzerine az tüketen ürünleri yetiştirmeye yöneldi. Eskil Ziraat Odası Genel Sekreteri Vedat Belgemen, yer altı suyunun korunup, gelecek nesillere daha bir doğa bırakmak içinde az su tüketen kanolaya yöneldiklerini belirtti. Belgemen, şunları söyledi

"Bölgemizde şeker pancarı, yonca ve mısır üretimi çokça yapılıyor. Bu ürünler genelde kuyulardan çıkardığımız suyla sezonda 7-8 kez sulanıyor. Bu da yer altı suyumuza ciddi şekilde zarar veriyor. Bizde Tuz Gölü havzasında yer altı suyunun korunması ve gelecek nesillere bırakılması için suyu az tüketen kanola bitkisine yöneldik. Çiftçilerimiz kanola ekimine başladığı zaman tüm masraflarını biz karşılıyoruz. Hasat sonra çitçilerimizle üretime göre ücret ödüyoruz. "

FLAMİNGOLAR DAHA İYİ YAŞAM SÜRSÜN

Belgemen, kuraklık nedeniyle geçen yıl Tuz Gölü'nde yavru flamingoların öldüğünü hatırlatarak, "Kanola bitkisine yönelmemizin en büyük sebebi ise, Tuz Gölü'ndeki su seviyesinin düşmemesi ve flamingoların daha iyi bir yaşam sürmesi içindir. 2020 yılında 800 dekarla, başladık ve şu an da 4 bin 500 dekar alanda garantili ekim yaptırıyoruz. Bu yıl yağışımızda bol oldu. Dekardan 400 kilo veya üzeri ürün almayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl ise 7-8 bin dekar alanda üretim yapmayı hedefliyoruz. Çiftçilerimize ücretsiz danışma desteği veriyoruz. Kanola bitkisinden yağ üretiliyor." diye konuştu.