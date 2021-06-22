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Tuz Gölü Havzası'nda Hasat, Şanlıurfa'da Ekim Telaşı - Son Dakika

Tuz Gölü Havzası'nda Hasat, Şanlıurfa'da Ekim Telaşı

22.06.2021 19:05
Tuz Gölü Havzası'nda Hasat, Şanlıurfa'da Ekim Telaşı, System.String[]

Tuz Gölü havzasında yer alan Aksaray'ın Eskil ilçesinde, 245 bin dekarda ekili olan buğday ve arpa, yaklaşık sekiz aylık bir bakımın ardından hasat edilmeye başlandı.

Tuz Gölü havzasında yer alan Aksaray'ın Eskil ilçesinde, 245 bin dekarda ekili olan buğday ve arpa, yaklaşık sekiz aylık bir bakımın ardından hasat edilmeye başlandı. Yurdun dört bir yanında ise ikinci ürünler için çalışmalar sürüyor. Biçerdöver sahipleri yağışı ve soğuk hava ile salgın şartları nedeniyle yaklaşık bir hafta gecikmenin ardından bölgeye gelmenin ve işine dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Çiftçilikle uğraşan Niyazi Alçay, "Kuraklık olmasına rağmen verim hamdolsun çok iyi. Çiftçilerimizin hasat zamanı başladı, bereketli olsun. " dedi.

Biçerdöverci Halis Yol, "Eskil'de biçim vakti gelen arpa ve buğdayları biçerek çitçilerimize teslim ediyoruz. Bu sene diğer senelere göre yağış az oldu. Çiftçilerimiz ürünlerin veriminden memnun. " diye konuştu.

Öte yandan yurdun dört bir yanında da ikinci ürünler toprakla buluşturuluyor. Önemli noktalardan birisi de Şanlıurfa Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü.

Şanlıurfa'da Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde, hasadın tamamlandığı araziler vakit kaybedilmeden ikinci ürünle buluşturularak üretime daha fazla katkı sağlanıyor.

Dünyanın sayılı tarım işletmeleri arasında gösterilen ve alanında "Türkiye'nin en büyük çiftliği" unvanına sahip Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde hayvancılık faaliyetlerinin yanı sıra arpa, buğday, mercimek, mısır, ayçiçeği, fıstık gibi ürünler yetiştiriliyor.

"Hububat deposu" olarak bilinen dev işletmede mayıs ayı sonunda başlayan hasat dönemi, 594 bin 894 dekarda 157 biçerdöver ve 140 kamyonla devam ediyor.

Verimli toprakların boş kalmaması için hummalı bir çalışmanın yürütüldüğü işletmede, hasadın tamamlandığı araziler vakit kaybedilmeden son teknoloji makinelerle ikinci ürün olarak mısır tohumuyla buluşturuluyor.

"İşletmedeki faaliyetlerimizin en yoğun olduğu dönem"

Ceylanpınar Tarım İşletmesi Bitkisel Üretim Müdür Yardımcısı Muhammet Altıparmak, işletmede mercimek ve arpa hasadını tamamladıklarını, buğdayın da sonuna geldiklerini belirtti.

Parsellerden sapların çıkartılmasının ardından anıza doğrudan ekim ve azaltışmış toprak işleme yöntemleriyle mısır ekimine başlandığını anlatan Altıparmak, "Ekim faaliyetlerimize 40 traktör ve 40 mibzerle devam edeceğiz, toplamda 120 bin dekar alana ikinci ürün olarak mısır ekmeyi planladık. Bunun 110 bin dekarını dane mısır, 10 bin dekarı ise işletmemizin, hayvancılığımızın ihtiyacı için silaj mısır ekimi olarak değerlendirilecek. " dedi.

Altıparmak, işletmede münavebe (nöbetleşe) ekim yöntemi uyguladıklarını ve bu sayede verimli şekilde üretime devam ettiklerini söyledi.

İşletmedeki faaliyetlerin yılın tamamına yayılarak devam ettiğini aktaran Altıparmak, şöyle devam etti:

"Şu an işletmemizde bir tarafta hasat, bir tarafta ekim var. İşletmemizdeki faaliyetlerimizin en yoğun olduğu dönem. Yangın riskine karşı işletmemizin 36 bölgesinde gözetleyicilerimiz, pulluklu traktörlerimiz ve ilk müdahaleyi yapacak araçlarımız var. Bunlarla yangını gören kişi ilk müdahaleyi yapıyor ve diğer bölgelerden yardım istiyor. " tuz gölü havza ekin buğday arpa hasat biçerdöver verim ikinci ürün Şanlıurfa mısır yem bitkisi

Tuz Gölü Havzası'nda Hasat, Şanlıurfa'da Ekim Telaşı

Şanlıurfa, Tuz Gölü, Hasat, Arpa, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Tuz Gölü Havzası'nda Hasat, Şanlıurfa'da Ekim Telaşı - Son Dakika


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