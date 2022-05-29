Tuz Gölü Havzası'nda yonca verimi üreticinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Tuz Gölü Havzası'nda yonca verimi üreticinin yüzünü güldürüyor

29.05.2022 12:16

Türkiye'nin en önemli yonca üretim merkezlerinden Aksaray'da, 267 bin dekar alanda gerçekleştirilen üretimden yüksek rekolte bekleniyor.

Türkiye'nin en önemli yonca üretim merkezlerinden Aksaray'da, 267 bin dekar alanda gerçekleştirilen üretimden yüksek rekolte bekleniyor.

Tuz Gölü Havzası'nda üretimi yapılan yoncada bu sezon ilk hasatta yüksek verim üreticinin yüzünü güldürdü.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, AA muhabirine, kentte yem bitkisi yoncanın hasadına başlandığını söyledi.

Tuz Gölü Havzası'nda üretildiği için yoncanın mineral ve protein oranının çok yüksek olduğunu anlatan Saklav, hayvanların kaba yem ihtiyacının karşılandığını, Türkiye'nin 81 iline yonca gönderdiklerini dile getirdi.

Saklav, yoncanın süt hayvancılığı işletmelerince yüksek protein değeri dolayısıyla tercih edildiğini belirterek, "Geçen yıl 267 bin dekar alanda 2 milyon ton yonca üretimiyle Türkiye'de ikinci sırada yer aldık. Ülkemizdeki yonca üretiminin yüzde 10'unu tek başına Aksaray karşılıyor. Yoncanın her biçiminde dekara 1-2 ton arası yeşil ot olarak yonca alıyoruz." diye konuştu.

Hedeflerinin yakın zamanda rekolteyi 2,5 milyon tona çıkartmak olduğunu dile getiren Saklav, "Ortalama yılda 4-5 biçim yapılıyor. Hastalık veya bir başka zararlımız da yok." ifadelerini kullandı.

"Yüksek rekolte bekliyoruz"

Üretici Recep Yapılcan ise Tuz Gölü Havzası'nda 4 bin dekar arazi işlediklerini söyledi.

Yonca, buğday, şeker pancarı ve mısır gibi ürünler başta olmak üzere ağırlıklı hububat ekimi yaptıklarını belirten Yapılcan, şöyle konuştu:

"500-600 dekar alanda yonca tarımı yapıyorum. Yonca hayvanlar için olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Yağış ve havalar bu yıl çok iyiydi, yüksek rekolte bekliyoruz. Biz yoncalarımızı sadece suluyoruz, gübre falan kullanmıyoruz. Biçildikten sonra kurumaya alıyoruz. Yapraklarının dökülmemesi için gece tırmık yapıyoruz. Yine gece yaprakları dökülmeyecek şekilde balyalıyoruz. Her 40 günde bir biçim yapıyoruz. 50'ye yakın işçi çalıştırıyorum. İşçi bulmakta da güçlük çekiyoruz. 'İş bulamıyoruz' diyenlere kapımız her zaman açık, gelsinler tarım alanında istihdam edelim."

Tuz Gölü Havzası'nda yonca verimi üreticinin yüzünü güldürüyor
Tuz Gölü Havzası'nda yonca verimi üreticinin yüzünü güldürüyor
Tuz Gölü Havzası'nda yonca verimi üreticinin yüzünü güldürüyor
Tuz Gölü Havzası'nda yonca verimi üreticinin yüzünü güldürüyor

YORUMLAR
500
Konya'da üniversite öğrencileri hastanedeki çocukların yüzünü oyuncaklarla güldürüyor Konya'da üniversite öğrencileri hastanedeki çocukların yüzünü oyuncaklarla güldürüyor Olta Lüferi balıkçıların yüzünü güldürüyor Olta Lüferi balıkçıların yüzünü güldürüyor
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuz Gölü Havzası'nda yonca verimi üreticinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika


Son Dakika
13:29 Akciğer kanserine yakalanan Billur Kalkavan'dan "sevgili" sorusuna yanıt: Çoğu erkek böyle bir durumda kaçardı, Buğra kaçmadı
13:23 Atatürk Havalimanı'nda tüm peronlar, hangarlar, binalar yerinde kalacak: Millet Bahçesi'ne 145 bin 300 ağaç dikilecek
13:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır Anneleri'ne: Mücadeleniz tarihe altın harflerle yazıldı
12:48 Otomobil sürücüsü çarptığı motosikletliyi öldürdü! Olay yerinden koşarak kaçtı
12:45 Beşiktaş Başkanı Çebi'den tartışma yaratan "vergi" sözleri: 184 milyon TL'lik vergi borcunu Ankara'ya giderek yalvar yakar sildirdik
12:39 Hintli bilim insanlarından bomba iddia: Hamamböceği sütü, inek sütünden 4 kat daha faydalı
12:36 CHP'nin potansiyel cumhurbaşkanı adayları İmamoğlu ve Yavaş'tan ortak açıklama: Görevimiz desteği genel seçimlere taşımak
12:30 Nişantaşı'nda bir kadının kalçasına dokunan sapığa meydan dayağı! Polise teslim edilen zanlıdan "yanlışlıkla dokundum" açıklaması
12:26 FETÖ'cü Enes Kanter'in Erdoğan nefreti bitmiyor! Şimdi de NATO'ya "Erdoğan'ın sizi sindirmesine izin vermeyin" çağrısında bulundu
12:21 Evlenmeleri için "Trabzonspor şampiyon olmalı" şartını koşan Tansu ile Ali çifti 6 yıl sonra evlenebildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 13:41:18. #1.11#
SON DAKİKA: Tuz Gölü Havzası'nda yonca verimi üreticinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement