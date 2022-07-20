TUZ GÖLÜ HAVZASINDA, AZ SU TÜKETEN KANOLA HASADI BAŞLADI

AKSARAY'ın Eskil ilçesinde Tuz Gölü havzasında yer altı sularının 150 ila 200 metreye kadar çekilmesinin ardından çiftçilerin yoğun ürettiği dane mısır ile şeker pancarına alternatif ektiği, az su isteyen kanolanın hasadı başladı. Eskil Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kırlı, "Suyu az tükettiği için bu ürünü tercih ettik. Kar oranı da diğer ürünlere göre aynı dedi.

Tuz Gölü havzasındaki Eskil'de iklim değişikliği nedeniyle yeraltı su seviyesi her geçen gün azalıyor. Bu nedenle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölgedeki çiftçilere daha az su isteyen ürünleri yetiştirmek için projeler hazırlıyor. Bölgede yoğun olarak yetiştirilen şeker pancarı ile dane mısıra alternatif ürün olarak, bitkisel yağ üretiminde kullanılan kanola yetiştirilmeye başlandı. Geçen yıl 3 dekarda yetiştirilen, bu yıl 5 bin alana ekilen kanolanın, hasadı başladı.

'TUZ GÖLÜ'NÜN GELECEĞİ İÇİN KANOLA EKİMİNİ ARTIRDIK'

Eskil Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kırlı, Tuz Gölü'nün geleceği için az su tüketen kanola ekimini artırdıklarını belirtti. Oda olarak çiftçilere de gerekli destekleri verdiklerini ifade eden Kırlı, şunları kaydetti

"Tuz Gölü havzasında suların ciddi derecede çekilmesiyle kanola üretimini artırdık. 3 yıl önce deneme amaçlı bin dekarla başladık. Geçen yıl ise 3 bin dekar ve bu yıl ise 5 bin dekar kadar alan ekilmiş durumda. Gelecek sene 10 bin dekara ulaştırmayı planlıyoruz. Suyu az tükettiği için bu ürünü tercih ettik. Kar oranı da diğer ürünlere göre aynı. Ziraat odası olarak tohumu veriyoruz, gübresini veriyoruz. Üstelik hasattan sonra en üst fiyattan hangi firma veriyorsa, o firmaya ürünü satıyoruz.

Üretici Halil İbrahim Kılıç ise kanolanın az su tükettiği için üretimine başladıklarını ve Ziraat Odası Başkanlığı önderliğinde ektiklerini söyleyerek, Hasadına başlamış durumdayız. Dekarına 400-450 kilogram verim almayı umut ediyoruz. Dekar bazında bin liraya yakın bir maliyetimiz var. Bu yıl ilk kez ekiyorum. İnşallah gelecek yıl tekrar ekeceğim. Arpa ve buğdayla kıyaslama yaptığımız zaman maliyeti biraz daha düşük. Su tüketimi bakımından avantajlı. Tüm sezon boyunca sadece iki kez sulama yaptık. Çiftçilerimize tavsiye ederim diye konuştu.