Tuz Gölü havzasında yetiştirilen sarımsakta yüksek rekolte hedefleniyor - Son Dakika
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Tuz Gölü havzasında yetiştirilen sarımsakta yüksek rekolte hedefleniyor

04.05.2022 10:58
Tuz Gölü havzasında yetiştirilen sarımsakta yüksek rekolte hedefleniyor

Aksaray'da yetiştirilen sarımsakta, bu yıl hem rekoltenin hem de ürünün kalitesinin yüksek olması bekleniyor.

Aksaray'da yetiştirilen sarımsakta, bu yıl hem rekoltenin hem de ürünün kalitesinin yüksek olması bekleniyor.

Tuz Gölü havzasında 13 bin dekar alanda ekimi yapılan sarımsak, protein ve mineral zenginliğiyle öne çıkıyor.

Bu yıl yağışların zamanında ve bol yağmasıyla üreticisinin yüzünü güldürmesi beklenen Aksaray sarımsağı, lezzeti ve görünümüyle her geçen yıl daha fazla talep ediliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, AA muhabirine, ildeki önemli alternatif ürünlerden birinin de sarımsak olduğunu söyledi.

"İnşallah bu yıl ilk üçe girmeyi planlıyoruz"

Aksaray'ın sarımsak üretiminde söz sahibi olduğunu belirten Saklav, şöyle konuştu:

"Tuz Gölü havzasında ürettiğimiz ürünlerin analizleri çevre illerdeki üretilenlere göre protein ve mineral bakımından yüksek çıkıyor. Tuz Gölü havzası bizim tarımımız için çok önemli bir yer teşkil ediyor. Aksaray sarımsak üretiminde çok mesafe kaydetti. 2021 yılını 13 bin dekar alanda 10 bin ton üretim gerçekleştirip, Türkiye beşincisi olarak bitirdik. İnşallah bu yıl ilk üçe girmeyi planlıyoruz."

Saklav, kentte ilk hasadı yapılan ürünün sarımsak olduğunu, heyecanla hasat dönemini beklediklerini dile getirdi.

Üreticileri her konuda desteklediklerini vurgulayan Saklav, "İnşallah bu yıl sarımsak üretiminde rekolteyi yüksek bekliyoruz. Hasadımıza yaklaşık bir ay kaldı. Geçen seneki rekolteden biraz daha yüksek bekliyoruz. Hasadı yapılan sarımsakların ihracatını da yapıyoruz. Çiftçimizi memnun edecek bir fiyatlamanın da oluşacağını öngörüyoruz." diye konuştu.

Üretici de verimden umutlu

Üretici Ayşe Öngün de bu yılki sarımsak üretiminde hem rekoltede hem de kalitede artış beklediklerini bildirdi.

Eylül ve ekim ayında ekimini yaptıkları sarımsağı iki kez çapaladıklarını anlatan Öngün, şunları kaydetti:

"120 dekar alanda organik sarımsak yetiştiriyoruz. Sarımsağın zahmeti çok oluyor. Sulaması, çapalaması ve otunun alınması gibi bir çok işi var. Tarlalarımızda 300'e yakın işçi çalıştırıyoruz. Sabahtan akşama kadar işçilerle çalışıyorum. İnşallah bu yıl verimin iyi olmasını bekliyoruz. Çünkü, kış ve bahar yağışlarımız bol oldu. Bu yıl kazancımızda buna bağlı olarak inşallah güzel olacak."

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Tuz Gölü, Aksaray, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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