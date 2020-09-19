Tuz Gölü havzasının yeni alternatif ürünü domates oldu - Son Dakika

Tuz Gölü havzasının yeni alternatif ürünü domates oldu

AKSARAY'da, Tuz Gölü havzasının yeni alternatif ürünü domates oldu.

Tuz Gölü havzasının yeni alternatif ürünü domates oldu, System.String[]

AKSARAY'da, Tuz Gölü havzasının yeni alternatif ürünü domates oldu. Yaklaşık 4 bin dekarlık arazide şeker pancarı, ayçiçeği, mısır, arpa ve buğday üreten Adem Canlı, "Arazimizin bin dekarlık bölümüne bu yıl alternatif ürün olarak domates ektik. Ürünümüz kaliteli, veririmiz güzel, memnunuz. Önümüzdeki yıl ekim alanını bin 500 dekara çıkarmayı düşünüyorum" dedi.

Eksil ilçesinde Tuz Gölü havzasında genellikle şeker pancarı, ayçiçeği, mısır, arpa ve buğday ekimi yapılırken son dönemlerde alternatif ürünler de yetiştirilmeye başlandı. Bu ürünlerden biri de domates oldu. Yetiştirilen domatesin tat ve aromasının beğenilmesi nedeniyle şimdiden 81 ilden talep görmeye başladı. 4 bin dekarlık alanda tarım ürünleri yetiştiren Adem Canlı, arazinin bin dekarlık bölümünde bu yıl domates yetiştirdi. Ürünün hasadını yapan Canlı, "4 bin dekarlık arazide buğday, arpa, ayçiçeği, mısır, şeker pancarı yetiştiriyorum. Yaklaşık 300 mevsimlik tarım işçisine de istihdam sağlamış oluyoruz. Bu yıl arazimizin bin dekarlık alanına domates ektik. Tuz Gölü havzasında olduğumuzdan dolayı lezzet ve aroması oldukça güzel. Bu yüzden pazar sıkıntısı da çekmedik. Domatesin kilosunu 55-60 kuruşa satıyoruz" dedi.

'DEKAR BAŞINA 15-17 TON ÜRÜN ELDE ETTİK 'Gaziantep'ten gelen Veli Çelik, dekar başına 15 ila 17 ton ürün elde ettiklerini belirtti. Çelik, "Gaziantepliyim. Aksaray bölgesinde domates yetiştiriciliği yapıyoruz. Bu bölgede üretim güzel, kaliteli, toprak güzel. Dekar başına yaklaşık 15 ile 17 ton arası mahsul alıyoruz. Tüketimiz 81 ile gönderiyoruz. Ürünlerimiz tezgahlarda, konservelik ve salçalık olarak alınıyor. Bizde halkımıza hizmet etmekten gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Tuz Gölü, Domates, Aksaray, Arpa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 08:26 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tuz Gölü havzasının yeni alternatif ürünü domates oldu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kuvvetli yağışlara dikkat! Meteoroloji 3 kent için sel uyarısı yaptı Borcu yüzünden intihara kalkışan kadın isyan etti: O para buraya gelecek Mansur Yavaş'tan Bakan Koca'ya tedbir önerisi: Vakaları bize bildirin, toplu taşıma kullanmalarını engelleyelim İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor Güzel spiker Leotta'dan şantaj itirafı: Müstehcen videolarımı yayınlamakla tehdit ettiler Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi Fransa-Türkiye geriliminde NATO'nun tavrı ortaya çıktı: Ankara'yı karşısına almak istemiyor
WhatsApp Web'de yeni dönem! Dokunarak açma özelliği geliyor WhatsApp Web'de yeni dönem! Dokunarak açma özelliği geliyor         
08:34
Yunan Milletvekili, ülkesindekileri çok kızdıracak: Mahkemeye gidersek Meis'i kaybederiz Yunan Milletvekili, ülkesindekileri çok kızdıracak: Mahkemeye gidersek Meis'i kaybederiz         
07:37
16 kentin geçiş noktasında bulunan Yeni Kömürhan Köprüsü'nün iki yakası birleşti 16 kentin geçiş noktasında bulunan Yeni Kömürhan Köprüsü'nün iki yakası birleşti         
04:16
Soyunma kabininde üstünü değiştiren kadının görüntülerini çeken şahıs gözaltına alındı Soyunma kabininde üstünü değiştiren kadının görüntülerini çeken şahıs gözaltına alındı         
23:19
Deniz Akkaya'dan Selin Ciğerci'ye: En azından fuhuştan kurtuldu Deniz Akkaya'dan Selin Ciğerci'ye: En azından fuhuştan kurtuldu         
21:43
Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma         
17:05
Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu         
15:41
Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi         
15:14
Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada! Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada!         
14:55
Fransa-Türkiye geriliminde NATO'nun tavrı ortaya çıktı: Ankara'yı karşısına almak istemiyor Fransa-Türkiye geriliminde NATO'nun tavrı ortaya çıktı: Ankara'yı karşısına almak istemiyor         
14:48
Sosyal medyada yayınlamak için çektikleri video 14 yaşındaki çocuğun hayatını kararttı Sosyal medyada yayınlamak için çektikleri video 14 yaşındaki çocuğun hayatını kararttı         
14:47
Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı         
14:47
Sosyal medyadan etkilenen genç, bisikletine otomobil lastiği taktı Sosyal medyadan etkilenen genç, bisikletine otomobil lastiği taktı         
12:59
1 Aralık itibarıyla istenmeyen mesajlar son bulacak 1 Aralık itibarıyla istenmeyen mesajlar son bulacak         
12:31
Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu         
12:16
Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor         
12:02
Talihsiz kadın, hapishane aşkının yaşattığı kabusu anlattı: Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu Talihsiz kadın, hapishane aşkının yaşattığı kabusu anlattı: Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu         
11:39
Okulda öpüşme davasında MEB'den 1 milyonluk tazminat kazanan liseli konuştu: Hayallerimi çaldılar Okulda öpüşme davasında MEB'den 1 milyonluk tazminat kazanan liseli konuştu: Hayallerimi çaldılar         
09:46
7 yılda 80 bin lira harcayarak çocukluk hayalini gerçekleştirdi 7 yılda 80 bin lira harcayarak çocukluk hayalini gerçekleştirdi         
08:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2020 09:01:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tuz Gölü havzasının yeni alternatif ürünü domates oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei