Son Dakika Haberleri: Tuz Gölü kıyısındaki tatlı su kaynağı
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Tuz Gölü kıyısındaki tatlı su kaynağı

23 dakika önce

Aksaray'ın Eskil ilçesinde, Tuz Gölü kıyısında artezyen kuyusundan kaynayan tatlı su görenleri şaşırtıyor.

Tuz Gölü kıyısındaki tatlı su kaynağı, System.String[]

Aksaray'ın Eskil ilçesinde, Tuz Gölü kıyısında artezyen kuyusundan kaynayan tatlı su görenleri şaşırtıyor.


Çevresinde birçok canlıyı ve birçok endemik bitkiyi barındıran Tuz Gölü'nün hemen 2 yüz metre yanındaki artezyen kuyudan kaynayan tatlı su ziyaretçi akınına da uğruyor.

Bu kuyudan kaynayan doğal tatlı suyun sanki buzdolabından çıkmış gibi soğuk olduğunu ifade eden yöre halkından İsa Cirit, ayrıca bu su ile ile demlenen çayın çok ayrı bir lezzete sahip olduğunu söyledi.


Yaptığı açıklamada hemen Tuz Gölü kıyısında bulunan bu tatlı su kaynağının çok şaşırtıcı olduğunu ifade eden Eskil Belediye Başkanı Necati Belgemen de, vatandaşların bu doğal alanı görmeleri için, Eskil İlçesi'nden Tuz Gölü'ne doğru 25 kilometre uzunluğunda yol yaptıklarını söyledi.

Tuz Gölü, Aksaray, Eskil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:34 Kaynak: AA
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