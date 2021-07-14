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Tuz Gölü'nde binlerce flamingo yavrusu öldü! Valilik harekete geçti - Son Dakika

Tuz Gölü'nde binlerce flamingo yavrusu öldü! Valilik harekete geçti

14 Temmuz 2021 Çarşamba 10:37

Flamingoların yuvası olan Tuz Gölü'ndeki yavru flamingo ölümleri büyük tepki çekti. Gölü besleyen su kanallarının önüne bent çekilmesi nedeniyle gölün kuruduğunun ve 5 bine yakın yavrunun öldüğünün ifade edilmesi üzerine görüntüler büyük tepki topladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Konya Valiliği, "Flamingo ölümleriyle ilgili Valiliğimizce gerekli araştırma ve soruşturma çalışmaları başlatılmıştır" dedi.

Konya, Ankara ve Aksaray sınırları içinde yer alan Tuz Gölü, su çıkışı olmadığı için kapalı göl olma özelliğini taşıyor. Kuşların göç yolu üzerinde olmasından dolayı birçok kuş türü ilkbahar ve yaz aylarında burada konaklıyor. Her yıl 20 bin ila 22 bin arasında flamingonun konakladığı Tuz Gölü, yöre halkı tarafından flamingo cenneti olarak da adlandırılıyor. Bu yıl kuluçkalarından yeni çıkan yüzlerce flamingo, gölü besleyen su kanallarının önlerine tarlalarını sulamak isteyen köylüler tarafından bent çekilmesi ve gölde su seviyesinin azalması sonucu, su ve beslenme alanları daraldığı için öldü.

Binlerce flamingo yavrusunun öldüğü Tuz Gölü için Valilik harekete geçti

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Konya Valiliğince, kamuoyuna yansıyan Tuz Gölü'ndeki flamingo ölümlerine ilişkin araştırma ve soruşturma başlatıldığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, bölgede yapılacak çalışmalarla ilgili komisyon oluşturulduğu aktarıldı.

Binlerce flamingo yavrusunun öldüğü Tuz Gölü için Valilik harekete geçti

"ALANDA İNCELEMELER YAPILIYOR"

Açıklamada, "13 Temmuz 2021 tarihinde kamuoyuna yansıyan, Tuz Gölü'nün Konya-Cihanbeyli Gölyazı bölgesindeki flamingo ölümleriyle ilgili Valiliğimizce gerekli araştırma ve soruşturma çalışmaları başlatılmıştır. Ayrıca flamingoların yaşam döngüsünü olumsuz etkileyen hususlar ve alınabilecek ek tedbirlerle ilgili Valiliğimizce oluşturulan uzman komisyon, alanda incelemeler yapmaktadır." denildi.

Binlerce flamingo yavrusunun öldüğü Tuz Gölü için Valilik harekete geçti

"HEPİMİZ BUNUN SORUMLUSUYUZ"

Tuz Gölüne kuşları gözlemlemek için gelen Aksaray Fotoğraf Sanatçıları Derneği Başkan Yardımcısı Fahri Tunç, yüzlerce yavru flamingonun öldüğünü gözlemledi. Gölü besleyen Ulukışla köyündeki sulama kanalının da önüne bent çekildiğini belirten Tunç, şunları söylemişti:

"Bölgedeki sulama kanalarının içinde iddia edildiği gibi su yok değil, su var. Ancak önüne bentler kurularak vahşi sulamayla tarlaların başına aktarılmış. Buradan Tuz Gölü'ne bir damla su gitmiyor ve hayvanların içecekleri ve beslenecekleri alan bırakılmıyor. Ben yetkilere sesleniyorum; bu konuya duyarlı olalım. Bu bölgede binlerce yavrumuz öldü. Yarın çocuklarımıza göstereceğimiz bir dünya kalmayacak. Bunun sorumlusu hepimiz olacağı. Her yıl 5 bin ila 10 bin yavru kuluçkadan çıkıyordu. Bu yıl 5 bin civarındaydı ve çoğu öldü. Tuz Gölü'nde su 1.5 kilometre çekildi. Tuz Gölü'ne BOTAŞ su bırakıyor ve bize destek oluyorlar. BOTAŞ'ın bıraktığı su yetmiyor. Gördüğünüz bölgede yukarı kısımdan Şereflikoçhisar kesiyor, aşağıdan Konya kesiyor ve buradan Aksaray suyu kesiyor. Tuz Gölü bu nedenlerden beslenemiyor. Tuz Gölü'nün son hali bu şekilde. Bu mevsimde bu şekilde olması hiç normal değil. Zaten bölgemizde de yağış yok. Bir de su girişleri kapanırsa maalesef Tuz Gölü ölür. Bu flamingoların ölümümün tek sebebi bu su kaynaklarına bent kurarak tarımsal sulamada suyu kullanmalarıdır. Bölgede 8 yıldır hiç bu şekilde flamingo ölümü olmamıştı."

İşte Tuz Gölü'nden görüntüler:


Binlerce flamingo yavrusunun öldüğü Tuz Gölü için Valilik harekete geçti
Binlerce flamingo yavrusunun öldüğü Tuz Gölü için Valilik harekete geçti
Binlerce flamingo yavrusunun öldüğü Tuz Gölü için Valilik harekete geçti
Tuz Gölü'nde binlerce flamingo yavrusu öldü! Valilik harekete geçti

Tuz Gölü, Aksaray, Konya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tuz Gölü'nde binlerce flamingo yavrusu öldü! Valilik harekete geçti - Son Dakika


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