Tuz Gölü'nde Gaz Depolama Kapasitesi 5.4 Milyar Metreküpe Çıkarılacak

Enerji Bakanı Dönmez, Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Projesi ile kapasitenin 5.4 milyar metreküpe çıkacağını belirterek, "Her şartta kesintisiz gaz vereceğiz" dedi. Fatih Dönmez , bakanlıkta düzenlenen Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Tuz Gölü Doğalgaz Yer altı Depolama Tesisi Genişletme Projesi'nin imza töreni öncesi konuştu. Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Projesi'nin arz güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirten Bakan Dönmez, "Genişletme projemiz tamamlandığında, 48 yeni kuyu açarak tesisimizin depolama kapasitesini toplamda yaklaşık 5.4 milyar metreküpe ve toplam geri üretim kapasitesini de günlük 80 milyon metreküpe çıkaracağız. Böylece vatandaşlarımıza her şart altında kesintisiz ve kısıntısız doğalgaz vermeye devam edeceğiz" dedi.Milli enerji ve maden politikasının üç ana sacayağından birinin enerjide arz güvenliği olduğunu hatırlatan Dönmez, " Türkiye 'nin güçlü enerji altyapısı sayesinde talepten fazla gaz verebilme kapasitesine sahibiz" diye konuştu. Tesiste yıllık gaz ihtiyacının yüzde 20'sini depolayabilecek altyapının hedeflendiğini dile getirerek, "Doğalgaz arz güvenliğimiz açısından büyük önem taşıyan Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama projemizin 1.2 milyar metreküp çalışma gazı kapasiteli ilk yapım çalışmaları devam ediyor. Projemizin depolama kapasitesi 600 milyon metreküp, sisteme gaz verme kapasitesi günlük 20 milyon metreküp düzeyinde. 2019 yılı Yatırım Programı'nda BOTAŞ için tahsis edilen kaynaktan en büyük pay Tuz Gölü için kullanılacak" diye konuştu.Türkiye'nin doğalgaz depolama tesislerine yaptığı yatırımlarla Avrupa 'nın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığına dikkati çeken Dönmez, "Türkiye yapımı planlanan doğalgaz depolama projeleri sayısında İtalya Romanya ve Polonya 'nın ardından beşinci, toplam kapasite açısından İngiltere'nin ardından ikinci sırada yer alıyor. İmzaladığımız anlaşmayla tesisimizin hem depolama hem de sisteme gaz verme kapasitesini önemli ölçüde artıracağız" diye konuştu.